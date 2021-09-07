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Общество

Почта России выпустит марку в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского

09.09.2021 14:08|ПсковКомментариев: 0

800 лет со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского исполняется в этом году. В честь этого события в почтовое обращение выйдут юбилейная марка номиналом 100 рублей и ограниченный тираж почтовых конвертов первого дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

На марке изображена картина П. Д. Корина «Александр Невский» (1942 год, из коллекции Третьяковской галереи), Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге и военные атрибуты. Для процедуры спецгашения изготовлен художественный штемпель с фиксированной датой – 12 сентября 2021 года.

«Жизнь и деятельность Александра Невского — важная страница не только истории Псковского края, но и нашего государства в целом. Выпуск марки и специального почтового штемпеля станет подарком Почты России к юбилейной дате. Проведение торжественной церемонии специального гашения в честь Великого русского князя в Пскове – символичный знак единства и государственности. Марка с изображением полководца несет филателистическую и художественную ценность и станет отличным дополнением коллекций», – отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Напомним, Александр Невский знаменит большим количеством побед. В июле 1240 года состоялась Невская битва со шведами, после которой князь получил почетное прозвище «Невский». Когда рыцари Ливонского ордена взяли Псков, Тесов и подобрались к Новгороду, Александр вновь разбил врагов. А 5 апреля 1242 года состоялось Ледовое побоище – еще одно победоносное сражение, где он одержал победу над ливонцами на Чудском озере.

Александр Невский канонизирован Русской православной церковью в лике чудотворцев. В наши дни его именем названы улицы и площади, в его честь установлены памятники и воздвигнуты православные церкви во многих городах России.

Теги: #Почта России #800-летие со дня рождения Александра Невского
Источник: Псковская Лента Новостей
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