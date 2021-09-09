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Общество

Псковская академия ФСИН участвует в подготовке к международному форуму

10.09.2021 17:58|ПсковКомментариев: 0

Руководство Псковского филиала академии ФСИН России участвует в подготовке к V Международному пенитенциарному форуму «Преступление, наказание, исправление». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба псковского филиала Академии ФСИН России

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению форума прошло в режиме видео-конференц-связи с ФСИН России. В нем приняли участие образовательные организации ФСИН России.

В Пскове на видеосвязь вышли начальник Санкт-Петербургского университета ФСИН России Александр Крымов и начальник Псковского филиала академии Александр Сысоев. Москву, Рязань, Псков, Новокузнецк, Владимир, Вологду, Самару, Воронеж, Пермь и Тверь – все эти города объединяет подготовка к большому и важному событию в научной жизни образовательных организаций – пенитенциарному форуму, который зародился в академии ФСИН России.

В этом году форум «Преступление, наказание, исправление» приурочен к Году науки и технологий. Проходить он будет в Рязанской области.

Теги: #курсанты #Академия ФСИН #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
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