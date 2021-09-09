Правительство утвердило порядок переноса выходных и праздничных дней в 2022 году

Правительство Российской Федерации утвердило порядок переноса выходных и праздничных дней на 2022 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.
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С учетом нормы статьи 112 Трудового Кодекса РФ о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2022 году россиян ожидают следующие дни отдыха:
Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 мая и 10 мая.
День отдыха с субботы 5 марта переносится на понедельник 7 марта.
«Таким образом, в 2022 году запланированы трехдневные выходные в марте, в июне и в ноябре, а на майские праздники будут длинные выходные - дважды по четыре дня. Последний день следующего года будет выходным, поскольку 31 декабря 2022 года выпадает на субботу», - пояснили в госинспекции труда по региону.