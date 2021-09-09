Общество

Правительство утвердило порядок переноса выходных и праздничных дней в 2022 году

Правительство Российской Федерации утвердило порядок переноса выходных и праздничных дней на 2022 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственной инспекции труда в Псковской области.

Фото: pixabay.com

С учетом нормы статьи 112 Трудового Кодекса РФ о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2022 году россиян ожидают следующие дни отдыха:

десятидневные новогодние каникулы - с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;

23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 30 апреля по 3 мая;

с 7 по 10 мая;

с 11 по 13 июня;

с 4 по 6 ноября.

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 мая и 10 мая.

День отдыха с субботы 5 марта переносится на понедельник 7 марта.

«Таким образом, в 2022 году запланированы трехдневные выходные в марте, в июне и в ноябре, а на майские праздники будут длинные выходные - дважды по четыре дня. Последний день следующего года будет выходным, поскольку 31 декабря 2022 года выпадает на субботу», - пояснили в госинспекции труда по региону.