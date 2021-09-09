Общество

Президент России участвует в открытии монумента Александру Невскому в Самолве

Президент России Владимир Путин участвует в церемонии открытия памятника князю Александру Невскому на берегу Чудского озера. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие в Гдовском районе началось несколько минут назад.

В Псков глава государства прилетел во второй половине дня в субботу. В аэропорту его встречал губернатор Михаил Ведерников. Из Пскова президент на вертолете отправился в Гдовский район.

Как сообщалось ранее, чин освящения историко-культурного мемориала проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественном мероприятии также будут присутствовать инициатор создания памятника, митрополит Псковский и Порховский Тихон, помощник президента Владимир Мединский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и другие официальные лица.