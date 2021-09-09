Общество

Уникальное ночное десантирование прошло в рамках учений «Запад-2021» в Псковской области

В Псковской области сразу 700 человек десантировались вместе с техникой в рамках маневров «Запад-2021». Военнослужащим предстояло не только десантироваться в определенном районе, но и не потерять друг друга из виду — все происходило в абсолютной темноте, сообщает телеканал «Звезда».

Прыгать военнослужащим предстояло в полной темноте, не видя друг друга. «Кружиться головой, постоянно быть внимательным. И помогать, если товарищ не видит. Надо ему помочь голосом», — рассказал рядовой 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Денис Давыдов.

На борту каждого самолета находилось по 100 десантников. Ил-76 на скорости 350 км/ч и высоте в 600 метров выходил к точке десантирования. Первой сбрасывали бронетехнику — боевые машины десанта и самоходные артиллерийские установки «Нона». Многокупольная парашютная система выдерживает девять тонн, машины успешно приземлились в заданный район.

Рассмотреть парашютистов в воздухе можно только с помощью тепловизионной съемки. Но десантники после приземления заверяют, что не только слышали, но и видели друг друга. «В воздухе все видно, белые купола видно. Действуем, все как учили. Конечно, незабываемые впечатления — совершить первый прыжок ночью!» — поделился военнослужащий 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Алексей Батуев.

Далее взвод десантников взял на вооружение приборы ночного видения. Задача военнослужащих — захватить на земле аэродром условного противника. Несмотря на кромешную тьму, батальонная тактическая группа выполнила задачу первого этапа учений. Впереди — отработка действий в контрнаступлении.