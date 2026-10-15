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Магнитная буря сегодня: космический шторм не отступает — Землю накроет новая волна

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Ослабление геомагнитной активности после серии мощных бурь, обрушившихся на Землю в начале недели, ожидается сегодня, 15 октября.

Изображение сгенерировано нейросетью

Ученые предупреждают о возможных последствиях для метеозависимых людей.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в четверг, 15 октября, космическая погода начнет улучшаться. Показатели геомагнитной активности опустятся до 3–4 баллов, и магнитосфера вернется в спокойное состояние. Согласно прогнозу, вероятность магнитной бури в этот день оценивается как низкая, однако метеозависимым людям стоит быть внимательными.

Напомним, что в минувшие выходные Земля пережила почти экстремальную магнитную бурю, вызванную облаками плазмы, оторвавшимися от Солнца. Полярные сияния наблюдались даже в Москве и Калуге. В понедельник, 12 октября, мощная буря ожидалась утром, а во вторник, 13 октября, — снова утром и вечером. Ученые объясняют это тем, что магнитосфера Земли долго «отрабатывает» удар солнечной плазмы.

Согласно данным, 15 октября обстановка сохранится спокойной, ближе к вечеру возмущения стихнут. По другим источникам, в четверг ожидается 2 балла, что не влияет на человека. Таким образом, 15 октября станет днем затишья после серии бурь, пишет «МК на Сахалине».

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