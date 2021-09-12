Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейдерский захват
ТОП-11 детских секций в Пскове
концерт Артура Руденко
Пробные уроки в IT-академии
Новый язык с нуля
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
За сильную Россию и благополучие людей
Телефон прямого эфира 56-73-72
Предупреждают Только раз
господдержка бизнеса и инвесторов
 
 
 
ещё Общество 12.09.2021 22:192 В Псковской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 6% 13.09.2021 12:060 Память жертв фашизма почтили в Пскове  13.09.2021 12:060 Клиенты ВТБ смогут получить кредит наличными только по паспорту 13.09.2021 11:490 Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко заразился коронавирусом 13.09.2021 11:380 Коронавирус в Псковской области унес жизни еще 4 человек 13.09.2021 11:260 Новые клиенты Росбанка получат кешбэк 20% по картам Visa
 
 
 
Самое популярное 10.09.2021 12:4818 Владимир Путин откроет памятник Александру Невскому в Псковской области 06.09.2021 09:505 В Пскове машина ДПС врезалась в автомобиль под управлением пенсионера. ВИДЕО 06.09.2021 16:034 Скончалась учитель псковского лицея №21 Ирина Рязанцева 07.09.2021 13:4512 Скобари Покровку не отдадут 06.09.2021 20:509 Археологи обнаружили церковь под землей рядом с кинотеатром «Октябрь» в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Память жертв фашизма почтили в Пскове 

13.09.2021 12:06|ПсковКомментариев: 0

Митинг, посвященный Международному дню памяти жертв фашизма, прошел в Сквере павших бойцов в Пскове сегодня, 13 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

На мероприятии собрались малолетние узники фашистских лагерей, волонтеры центра «Патриот», учащиеся Псковского технического лицея. В числе тех, кто пришел почтить память погибших, были депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, заместитель главы Пскова, депутат городской Думы, отец Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев, председатель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов и другие. 

На митинге выступила почетный гражданин города Пскова, председатель Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан "Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей"» Раиса Кузина. Она подчеркнула, что когда люди забывают войну, начинается новая. «Мы призываем всех людей мира, которым дороги идеалы дружбы между народами, бороться против нацизма и фашизма», - сказала она. 

Раиса Кузина отдельно обратилась к молодым людям: «Дети, любите нашу родину, гордитесь историей нашей родины, будьте ее патриотами. Память - это наше национальное достояние, она должна объединять нас. Помните о тех, кто погиб и дал вам жизнь», - заключила она. 

Как отметил Владимир Воробьев, если бы советский народ не победил в Великой Отечественной войне, у России не было бы ни свободы, ни независимости. «Не должно быть войны. Люди рождаются для счастья и для жизни», - заключил он.

 
Теги: #митинг #память #Великая Отечественная война
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению новых автоштрафов, в том числе за парковку на газоне и мойку в неположенном месте?
В опросе приняло участие 377 человек
13.09.2021, 12:150 Две фальшивые купюры поступили в псковские банки из магазинов 13.09.2021, 12:060 Память жертв фашизма почтили в Пскове  13.09.2021, 12:060 Клиенты ВТБ смогут получить кредит наличными только по паспорту 13.09.2021, 11:510 Предвыборная программа единороссов: «За сильную Россию и благополучие людей»
13.09.2021, 11:490 Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко заразился коронавирусом 13.09.2021, 11:450 Псевдоцелительницу осудили в Куньинском районе 13.09.2021, 11:380 Коронавирус в Псковской области унес жизни еще 4 человек 13.09.2021, 11:260 Новые клиенты Росбанка получат кешбэк 20% по картам Visa
13.09.2021, 11:203 Путин поручил до 1 ноября расширить перечень услуг «Почты России» 13.09.2021, 11:120 «Постскриптум»: Визит президента и пресс-конференция митрополита 13.09.2021, 11:101 Водитель электросамоката врезался в «Форд» на Рижском проспекте в Пскове 13.09.2021, 10:560 В псковской школе при СИЗО посвятили классный час памяти жертв терактов
13.09.2021, 10:530 Более 10 случаев стригущего лишая у собак выявили в Псковской области в августе 13.09.2021, 10:500 Путин поручил внести в законы изменения для защиты соцвыплат от списаний 13.09.2021, 10:390 Мост через реку Кобылицу отремонтировали в Дедовичском районе 13.09.2021, 10:330 Псковичам рассказали о БОПЭТ-пленке, которую будет производить «Титан-Полимер»
13.09.2021, 10:290 На расселение аварийного жилья в регионах выделят 45 млрд рублей 13.09.2021, 10:160 Ограбивших подростка великолучан отправили в колонию 13.09.2021, 10:080 Росгвардейцы задержали псковича за кражу продуктов 13.09.2021, 10:010 Профилактическое мероприятие «Заявитель» проводит полиция в Пскове
13.09.2021, 09:570 Псковская область заняла 60 место в России по доле расходов населения на ЖКУ 13.09.2021, 09:440 За неделю в ДТП на дорогах Псковской области два человека погибли и 19 пострадали 13.09.2021, 09:344 Мужчину разыскивают в порховском лесу 13.09.2021, 09:210 В Пскове планируют ремонт улицы Германа
13.09.2021, 09:151 Эксперт объяснил, нужно ли дачникам платить налог с продажи овощей 13.09.2021, 09:019 Фотофакт: В Пскове затопило пешеходный переход 13.09.2021, 09:000 Каждого пятого опрошенного в России не устраивает его рабочее пространство 13.09.2021, 09:000 За ними будущее цифровизации: псковских детей приглашают на пробные уроки в IT-академию
13.09.2021, 08:420 «Культурная суббота» прошла в колледже искусств 13.09.2021, 08:271 В центре Острова заметили ядовитую змею 13.09.2021, 08:140 В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКУ 13.09.2021, 08:000 Астроном-любитель запечатлел Млечный Путь над порховским храмом
13.09.2021, 07:442 Юнармейцы приняли участие в освящении храма Александра Невского в Пскове 13.09.2021, 07:300 Минфин ждет дефицита бюджета в каждом четвертом регионе 13.09.2021, 07:150 Влияние ненастного циклона на Северо-Западе России будет сказываться до 14 сентября 13.09.2021, 07:002 Мужчины будут получать материнский капитал с 2022 года
12.09.2021, 22:430 Число повторно привитых от COVID-19 псковичей близится к двум тысячам 12.09.2021, 22:320 Две женщины пострадали в ДТП по дороге на псковскую базу отдыха 12.09.2021, 22:192 В Псковской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 6% 12.09.2021, 22:010 В Таллинском марафоне принял участие житель Пскова
12.09.2021, 21:370 Пскович приехал в Пензу и украл из магазина квадрокоптер 12.09.2021, 21:120 В Кремле не исключают политическую интеграцию России и Белоруссии 12.09.2021, 20:5226 Псковский губернатор опроверг слухи о спецпропусках для посещения нового мемориала Александру Невскому 12.09.2021, 20:290 Оркестр Министерства обороны выступает в Псковском кремле
12.09.2021, 20:170 Патриарх Кирилл: Александр Невский - пример того, как власть и святость соединяются в личности 12.09.2021, 19:531 Фура под управлением пьяного латвийца съехала в кювет в Псковском районе 12.09.2021, 19:300 В Белоруссии создали памятник картошке и насмешили пользователей сети 12.09.2021, 19:081 Россиян предупредили о приходе настоящей осени
12.09.2021, 18:460 Церемония спецгашения марки в честь 800-летия Александра Невского прошла в Изборске 12.09.2021, 18:240 Минпросвещения и ЦИК выработают общую позицию по сроку проведения выборов 12.09.2021, 18:052 Эпидемиолог спрогнозировал, когда закончится масочный режим 12.09.2021, 17:421 «Людей теряют только раз…»
12.09.2021, 17:200 До 20 градусов тепла ожидается в Псковской области 13 сентября 12.09.2021, 17:010 Соблюдать на даче правила пожбезопасности просят псковичей 12.09.2021, 16:402 Митрополит Тихон назвал препятствие на пути к патриаршему престолу 12.09.2021, 16:320 Владимир Путин вспомнил про сломанный на тренировке нос
12.09.2021, 16:184 Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон 12.09.2021, 16:000 Названы финансовые инструменты, которым опасно доверять 12.09.2021, 15:450 Дополнительная форма голосования будет применена на территории Псковского района 12.09.2021, 15:270 О судьбе Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове рассказал митрополит Тихон
12.09.2021, 15:219 Митрополит Тихон: Парк «Россия – моя история» – это наша с губернатором боль 12.09.2021, 15:190 Специалисты посоветовали, как сэкономить на ремонте 12.09.2021, 15:188 Первый в России памятник бабушке, спасшей церковь, появится в Печорах 12.09.2021, 15:100 В новые Дома причта псковичи смогут купить клубную карту на обеды и ужины
12.09.2021, 15:061 Почти 160 млн рублей дополнительно направили на реставрацию церквей в Псковской области 12.09.2021, 14:5610 Митрополит Тихон рассказал, сколько миллиардов нужно на восстановление усадьбы Строгановых 12.09.2021, 14:480 Мужчину в камуфлированной куртке продолжают искать в Великих Луках 12.09.2021, 14:440 Работы по укреплению склона Снетогорского монастыря завершены на 70%
12.09.2021, 14:429 Подземный храм в Псково-Печерском монастыре построит компания, возводившая мост в Крыму 12.09.2021, 14:110 В «Михайловском» подготовили концерт, экскурсию и выставку к 800-летию Александра Невского 12.09.2021, 13:501 «Кубок трехсотлетия» достался футболистам псковской прокуратуры 12.09.2021, 13:290 Пропавшего два дня назад пенсионера нашли в Псковской области
12.09.2021, 13:170 Псковичи одержали первые победы на спортивном фестивале «Пара-Крым» 12.09.2021, 13:000 В МВД рассказали, как мошенники чаще всего крадут деньги со счетов россиян 12.09.2021, 12:404 Конный поход «Александрова дорога» прибудет в Изборск 12 сентября 12.09.2021, 12:130 За сутки в Псковской области выявили 98 случаев коронавируса, два человека скончались
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.