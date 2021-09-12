Общество

Память жертв фашизма почтили в Пскове

Митинг, посвященный Международному дню памяти жертв фашизма, прошел в Сквере павших бойцов в Пскове сегодня, 13 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На мероприятии собрались малолетние узники фашистских лагерей, волонтеры центра «Патриот», учащиеся Псковского технического лицея. В числе тех, кто пришел почтить память погибших, были депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, заместитель главы Пскова, депутат городской Думы, отец Героя России Алексея Воробьева Владимир Воробьев, председатель областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов и другие.

На митинге выступила почетный гражданин города Пскова, председатель Псковской областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан "Несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей"» Раиса Кузина. Она подчеркнула, что когда люди забывают войну, начинается новая. «Мы призываем всех людей мира, которым дороги идеалы дружбы между народами, бороться против нацизма и фашизма», - сказала она.

Раиса Кузина отдельно обратилась к молодым людям: «Дети, любите нашу родину, гордитесь историей нашей родины, будьте ее патриотами. Память - это наше национальное достояние, она должна объединять нас. Помните о тех, кто погиб и дал вам жизнь», - заключила она.

Как отметил Владимир Воробьев, если бы советский народ не победил в Великой Отечественной войне, у России не было бы ни свободы, ни независимости. «Не должно быть войны. Люди рождаются для счастья и для жизни», - заключил он.