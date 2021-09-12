Новый поезд начнет курсировать в Псковской области с 1 октября

Пригородный поезд Великие Луки – Себеж назначается впервые после 8-летнего перерыва. Поезд по утрам будет ходить в сторону Великих Лук и по вечерам в сторону Себежа три раза в неделю. Обслуживать поезд планируют составом РА1. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили на железнодорожном вокзале города Великие Луки.
Как уточняет телеграм-канал «1520. Все о ж/д», поезд был отменен восемь лет назад в октябре 2013 года. До начала 2010-х поезд ходил дважды в день, причем утренний рейс из Великих Лук и вечерний рейс из Себежа предполагал включение в состав вагонов беспересадочного сообщения Москва – Себеж – Москва и Петербург – Себеж – Петербург.
Поезд №6509 (начнет курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям с 1 октября):
Поезд №6510 (начнет курсировать по субботам, воскресеньям, понедельникам со 2 октября):