Общество

Новый поезд начнет курсировать в Псковской области с 1 октября

Пригородный поезд Великие Луки – Себеж назначается впервые после 8-летнего перерыва. Поезд по утрам будет ходить в сторону Великих Лук и по вечерам в сторону Себежа три раза в неделю. Обслуживать поезд планируют составом РА1. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили на железнодорожном вокзале города Великие Луки.

Как уточняет телеграм-канал «1520. Все о ж/д», поезд был отменен восемь лет назад в октябре 2013 года. До начала 2010-х поезд ходил дважды в день, причем утренний рейс из Великих Лук и вечерний рейс из Себежа предполагал включение в состав вагонов беспересадочного сообщения Москва – Себеж – Москва и Петербург – Себеж – Петербург.

Поезд №6509 (начнет курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям с 1 октября):

Великие Луки 16:50

481 км 16:55

Воробецкая 17:02

489 км 17:09

Гущино 17:16

500 км 17:23

Новосокольники 17:35

Выдумка 17:58

Маево 18:18

Забелье 18:31

Пустошка 18:51

Брыканово 19:05

Нащекино 19:15

Идрица 19:26

Заваруйка 19:40

611 км 19:56

Себеж 20:05.

Поезд №6510 (начнет курсировать по субботам, воскресеньям, понедельникам со 2 октября):