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Общество

Новый поезд начнет курсировать в Псковской области с 1 октября

13.09.2021 13:15|ПсковКомментариев: 1

Пригородный поезд Великие Луки – Себеж назначается впервые после 8-летнего перерыва. Поезд по утрам будет ходить в сторону Великих Лук и по вечерам в сторону Себежа три раза в неделю. Обслуживать поезд планируют составом РА1. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили на железнодорожном вокзале города Великие Луки. 

Как уточняет телеграм-канал «1520. Все о ж/д», поезд был отменен восемь лет назад в октябре 2013 года. До начала 2010-х поезд ходил дважды в день, причем утренний рейс из Великих Лук и вечерний рейс из Себежа предполагал включение в состав вагонов беспересадочного сообщения Москва – Себеж – Москва и Петербург – Себеж – Петербург. 

Поезд №6509 (начнет курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям с 1 октября):

  • Великие Луки 16:50
  • 481 км 16:55
  • Воробецкая 17:02 
  • 489 км 17:09
  • Гущино 17:16 
  • 500 км 17:23
  • Новосокольники 17:35 
  • Выдумка 17:58 
  • Маево 18:18 
  • Забелье 18:31
  • Пустошка 18:51 
  • Брыканово 19:05 
  • Нащекино 19:15 
  • Идрица 19:26 
  • Заваруйка 19:40 
  • 611 км 19:56
  • Себеж 20:05.

Поезд №6510 (начнет курсировать по субботам, воскресеньям, понедельникам со 2 октября):

  • Себеж 7:15
  • 611 км 07:21
  • Заваруйка 7:36 
  • Идрица 7:47 
  • Нащекино 8:00 
  • Брыканово 8:10
  • Пустошка 8:21 
  • Забелье 8:43 
  • Маево 8:55
  • Выдумка 9:14 
  • Новосокольники 9:28 
  • 500 км 9:41
  • Гущино 9:48 
  • Воробецкая 10:02 
  • 481 км 10:08 
  • Великие Луки 10:15.
Теги: #великие луки #РЖД #Себеж #поезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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