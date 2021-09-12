Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом премии «Мы вместе»

Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом Международной премии «Мы вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
По ее словам, на сегодняшний день завод работает над дизайн-проектом городских экопространств. «До конца года мы планируем презентовать проекты общественности и приступить к поиску партнеров, которые готовы вносить свой вклад в развитие этих территорий, совместно решать проблемы экологического образования. Пилотные проекты предполагается реализовать в следующем году возле кампуса ПсковГУ и в Корытовском лесопарке», - добавила директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер».
Напомним, в октябре прошлого года завод «Титан-Полимер» присоединился к федеральному проекту Российского экологического движения «Экосуббота» и запустил на предприятии корпоративный проект «Экосуббота с Титаном». В реализацию корпоративного проекта вовлечены сотрудники и партнеры компании.
Участники проекта активно внедряют экопривычки в свою жизнь, ведут экологичный образ жизни в офисе и мотивируют свой круг общения на осознанный подход к потреблению.