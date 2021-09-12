Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
концерт Артура Руденко
ТОП-11 детских секций в Пскове
Правила безопасности с газовым оборудованием
Новый язык с нуля
до победного!
Пробные уроки в IT-академии
рейдерский захват
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
За сильную Россию и благополучие людей
господдержка бизнеса и инвесторов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Предупреждают Только раз
 
 
 
ещё Общество 12.09.2021 22:193 В Псковской области зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом на 6% 13.09.2021 18:060 В Псковском районе названы победители ярмарки «Осень-2021» 13.09.2021 17:381 Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом премии «Мы вместе» 13.09.2021 17:010 В полуфинал премии «Мы вместе» вышли более двадцати проектов псковичей 13.09.2021 16:560 Псковский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы 13.09.2021 15:020 Братскую могилу красноармейцев в деревне Чертова Гора благоустроят до 30 ноября
 
 
 
Самое популярное 10.09.2021 12:4818 Владимир Путин откроет памятник Александру Невскому в Псковской области 11.09.2021 21:219 Открытие монумента Александру Невскому: как это было 13.09.2021 13:152 Новый поезд начнет курсировать в Псковской области с 1 октября 11.09.2021 11:112 «Исторический» визит Путина и политические смыслы 10.09.2021 10:524 Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом премии «Мы вместе»

13.09.2021 17:38|ПсковКомментариев: 1

Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом Международной премии «Мы вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Для завода "Титан-Полимер" важно соблюдать принципы устойчивого развития. В течение текущего года в рамках проекта "Экосуббота" мы провели более 20 экологических мероприятий (эко-квесты, круглые столы, интервью, эко-лекции для сотрудников предприятий, челленджи, конкурсы, субботники). Мы выступили генеральным партнером экологического конкурса "Чистый Псков", в рамках которого приобрели и высадили более 60 деревьев на территории города. В рамках проекта "Экосуббота" мы ведем социальные сети, в которых опубликовано более 100 информационных постов об экологичном образе жизни и осознанном потреблении. Кроме того, завод "Титан-Полимер" оказал финансовую поддержку экологическому проекту "Экомышление"», - рассказала директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева.

По ее словам, на сегодняшний день завод работает над дизайн-проектом городских экопространств. «До конца года мы планируем презентовать проекты общественности и приступить к поиску партнеров, которые готовы вносить свой вклад в развитие этих территорий, совместно решать проблемы экологического образования. Пилотные проекты предполагается реализовать в следующем году возле кампуса ПсковГУ и в Корытовском лесопарке», - добавила директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер».

Напомним, в октябре прошлого года завод «Титан-Полимер» присоединился к федеральному проекту Российского экологического движения «Экосуббота» и запустил на предприятии корпоративный проект «Экосуббота с Титаном». В реализацию корпоративного проекта вовлечены сотрудники и партнеры компании.

Участники проекта активно внедряют экопривычки в свою жизнь, ведут экологичный образ жизни в офисе и мотивируют свой круг общения на осознанный подход к потреблению.

Теги: #конкурс #экология #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы предложение изменить условия включения отопления - начинать сезон раньше?
В опросе приняло участие 32 человека
13.09.2021, 18:060 В Псковском районе названы победители ярмарки «Осень-2021» 13.09.2021, 17:570 Псковичей приглашают на открытие литературного сезона 13.09.2021, 17:460 Новые мусорные контейнеры появились в Печорском районе 13.09.2021, 17:381 Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом премии «Мы вместе»
13.09.2021, 17:263 Отопительный сезон стартует в Ленобласти 13.09.2021, 17:100 Факт вандализма отмечен на великолукском кладбище 13.09.2021, 17:010 Псковские пограничники задержали организатора незаконной миграции 13.09.2021, 17:010 В полуфинал премии «Мы вместе» вышли более двадцати проектов псковичей
13.09.2021, 16:561 Псковский Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества мяса и рыбы 13.09.2021, 16:380 ФАС создаст реестр крупных производителей стройматериалов 13.09.2021, 16:230 Курс рубля повысился к доллару и евро 13.09.2021, 16:151 Инвестор получит 50 млн рублей на создание производства спанбонда под Псковом
13.09.2021, 16:140 Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами 13.09.2021, 16:033 Старый асфальт срезают на улице Коммунальной в Пскове 13.09.2021, 15:562 Неизвестное имение генерал-фельдмаршала Михаила Барклая де Толли обнаружено в Псковской области 13.09.2021, 15:501 Россиянка нашла в школьном учебнике ссылку на порносайт
13.09.2021, 15:350 Росреестр советует псковичам выбирать участки с помощью электронных сервисов 13.09.2021, 15:290 В Пскове займутся ремонтом улицы Александра Невского 13.09.2021, 15:091 Пушкинский театральный фестиваль продолжится в декабре 13.09.2021, 15:020 Братскую могилу красноармейцев в деревне Чертова Гора благоустроят до 30 ноября
13.09.2021, 14:550 Почти 11 тысяч мигрантов получили прописку в Пскове 13.09.2021, 14:460 Большинство опрошенных читателей ПЛН выступили против введения новых автоштрафов 13.09.2021, 14:410 «Постскриптум»: Визит президента и пресс-конференция митрополита. ВИДЕО 13.09.2021, 14:320 Путин не исключил своего ухода на карантин из-за COVID-19
13.09.2021, 14:310 До 18 градусов тепла ожидается в Псковской области 14 сентября 13.09.2021, 14:230 Великолучанин на «Фольксвагене» второй раз попался полиции пьяным за рулем 13.09.2021, 14:152 Проект реконструкции привокзального сквера разработали в Пскове 13.09.2021, 13:540 Перевозку 42 телят без документов, воды и корма остановили в Псковской области
13.09.2021, 13:480 Долги по коммунальным платежам заставили погасить жителя Куньи судебные приставы 13.09.2021, 13:381 Участок сетей меняют специалисты ПТС на улице Ижорского Батальона 13.09.2021, 13:271 Синоптики не исключают двойного бабьего лета в Псковской области 13.09.2021, 13:221 До победного!
13.09.2021, 13:152 Новый поезд начнет курсировать в Псковской области с 1 октября 13.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 13.09.2021, 13:0110 В бюджете предусмотрят средства на индексацию зарплат силовиков выше уровня инфляции 13.09.2021, 12:581 Своевременно оплачивать взносы на капремонт просят жителей Гдовского района
13.09.2021, 12:490 Защитные слои уложили на приграничном участке трассы Р-23 в Псковской области 13.09.2021, 12:351 Псковичей призвали не сушить вещи над газовыми конфорками 13.09.2021, 12:327 Правительство поддержит отмену обязательного техосмотра автомобилей 13.09.2021, 12:150 Две фальшивые купюры поступили в псковские банки из магазинов
13.09.2021, 12:060 Память жертв фашизма почтили в Пскове  13.09.2021, 12:060 Клиенты ВТБ смогут получить кредит наличными только по паспорту 13.09.2021, 11:511 Предвыборная программа единороссов: «За сильную Россию и благополучие людей» 13.09.2021, 11:497 Лидер псковских коммунистов Петр Алексеенко заразился коронавирусом
13.09.2021, 11:450 Псевдоцелительницу осудили в Куньинском районе 13.09.2021, 11:380 Коронавирус в Псковской области унес жизни еще 4 человек 13.09.2021, 11:260 Новые клиенты Росбанка получат кешбэк 20% по картам Visa 13.09.2021, 11:206 Путин поручил до 1 ноября расширить перечень услуг «Почты России»
13.09.2021, 11:120 «Постскриптум»: Визит президента и пресс-конференция митрополита 13.09.2021, 11:102 Водитель электросамоката врезался в «Форд» на Рижском проспекте в Пскове 13.09.2021, 10:560 В псковской школе при СИЗО посвятили классный час памяти жертв терактов 13.09.2021, 10:530 Более 10 случаев стригущего лишая у собак выявили в Псковской области в августе
13.09.2021, 10:500 Путин поручил внести в законы изменения для защиты соцвыплат от списаний 13.09.2021, 10:390 Мост через реку Кобылицу отремонтировали в Дедовичском районе 13.09.2021, 10:330 Псковичам рассказали о БОПЭТ-пленке, которую будет производить «Титан-Полимер» 13.09.2021, 10:290 На расселение аварийного жилья в регионах выделят 45 млрд рублей
13.09.2021, 10:160 Ограбивших подростка великолучан отправили в колонию 13.09.2021, 10:080 Росгвардейцы задержали псковича за кражу продуктов 13.09.2021, 10:010 Профилактическое мероприятие «Заявитель» проводит полиция в Пскове 13.09.2021, 09:570 Псковская область заняла 60 место в России по доле расходов населения на ЖКУ
13.09.2021, 09:440 За неделю в ДТП на дорогах Псковской области два человека погибли и 19 пострадали 13.09.2021, 09:344 Мужчину разыскивают в порховском лесу 13.09.2021, 09:210 В Пскове планируют ремонт улицы Германа 13.09.2021, 09:151 Эксперт объяснил, нужно ли дачникам платить налог с продажи овощей
13.09.2021, 09:019 Фотофакт: В Пскове затопило пешеходный переход 13.09.2021, 09:000 Каждого пятого опрошенного в России не устраивает его рабочее пространство 13.09.2021, 09:000 За ними будущее цифровизации: псковских детей приглашают на пробные уроки в IT-академию 13.09.2021, 08:420 «Культурная суббота» прошла в колледже искусств
13.09.2021, 08:271 В центре Острова заметили ядовитую змею 13.09.2021, 08:140 В России планируют увеличить число льготников по оплате ЖКУ 13.09.2021, 08:000 Астроном-любитель запечатлел Млечный Путь над порховским храмом 13.09.2021, 07:443 Юнармейцы приняли участие в освящении храма Александра Невского в Пскове
13.09.2021, 07:300 Минфин ждет дефицита бюджета в каждом четвертом регионе 13.09.2021, 07:150 Влияние ненастного циклона на Северо-Западе России будет сказываться до 14 сентября 13.09.2021, 07:002 Мужчины будут получать материнский капитал с 2022 года 12.09.2021, 22:430 Число повторно привитых от COVID-19 псковичей близится к двум тысячам
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.