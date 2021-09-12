Общество

Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом премии «Мы вместе»

Экологический проект завода «Титан-Полимер» стал полуфиналистом Международной премии «Мы вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Для завода "Титан-Полимер" важно соблюдать принципы устойчивого развития. В течение текущего года в рамках проекта "Экосуббота" мы провели более 20 экологических мероприятий (эко-квесты, круглые столы, интервью, эко-лекции для сотрудников предприятий, челленджи, конкурсы, субботники). Мы выступили генеральным партнером экологического конкурса "Чистый Псков", в рамках которого приобрели и высадили более 60 деревьев на территории города. В рамках проекта "Экосуббота" мы ведем социальные сети, в которых опубликовано более 100 информационных постов об экологичном образе жизни и осознанном потреблении. Кроме того, завод "Титан-Полимер" оказал финансовую поддержку экологическому проекту "Экомышление"», - рассказала директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежана Ермолаева.

По ее словам, на сегодняшний день завод работает над дизайн-проектом городских экопространств. «До конца года мы планируем презентовать проекты общественности и приступить к поиску партнеров, которые готовы вносить свой вклад в развитие этих территорий, совместно решать проблемы экологического образования. Пилотные проекты предполагается реализовать в следующем году возле кампуса ПсковГУ и в Корытовском лесопарке», - добавила директор по коммуникациям ООО «Титан-Полимер».

Напомним, в октябре прошлого года завод «Титан-Полимер» присоединился к федеральному проекту Российского экологического движения «Экосуббота» и запустил на предприятии корпоративный проект «Экосуббота с Титаном». В реализацию корпоративного проекта вовлечены сотрудники и партнеры компании.

Участники проекта активно внедряют экопривычки в свою жизнь, ведут экологичный образ жизни в офисе и мотивируют свой круг общения на осознанный подход к потреблению.