Общество

Мемориал Александру Невскому в Самолве планируют передать на содержание нацпарку «Себежский»

Монумент «Александр Невский с дружиной», расположенный на землях заказника «Ремдовский» возле деревни Самолва Гдовского района, планируют передать на содержание национальному парку «Себежский». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила директор нацпарка «Себежский» Надежда Подоплекина.

«На сегодняшний момент ведется проработка вопроса, - рассказала Надежда Подоплекина. - Сейчас можно сказать одно: регион вышел с такой инициативой в Минприроды России, Минприроды свою позицию обозначило. Вопрос прорабатывается».

Директор нацпарка указала на то, что существует огромное количество нормативных документов РФ, на основании которых сначала делаются акты приемки завершенного строительства. «Застройщик должен все это ввести в эксплуатацию. На основании документов о введении в эксплуатацию все это должно быть передано в собственность Российской Федерации, зарегистрировано в Росреестре, в Росимуществе. И уже после этого, на основании ходатайства, допустим, Минприроды, это может быть передано в безвозмездное пользование. Это долгий процесс. Сейчас ведется плановая работа. Согласие выражено на организацию этого процесса. Мы все работаем над этим», - продолжила она.

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Надежда Подоплекина напомнила, что мемориал построен на земельном участке, который относится к особо охраняемой природной территории. «В функции любой особо охраняемой природной территории, будь то национальный парк, заказник, заповедник, входит сохранение историко-культурного и природного наследия. И мы можем поставить знак равно - введение в социокультурный оборот. Ничего не противоречит здравому смыслу. На территории РФ находится свыше 100 особо охраняемых природных территорий, в управлении которых находятся как природные объекты, так и историко-культурные. У нас на территории Себежского национального парка 9 объектов культурного наследия федерального значения», - сказала директор нацпарка.

Надежда Подоплекина также сообщила, что на территории мемориального комплекса установят дополнительные световые опоры и контейнерные площадки для сбора мусора. По ее словам, официальное открытие для всех желающих планируется 2 октября. «Там будут реконструкторы, планируется видеомэппинг и так далее», - добавила она.