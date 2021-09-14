Общество

В псковском «Кванториуме» будут дистанционно обучать детей из трех районов области

Дети из трех районов Псковской области будут дистанционно обучаться в детском технопарке «Кванториум» города Пскова. Удаленно там будут учиться дети Пустошкинского центра образования, Ветвеницкой церковно-приходской школы иконы Покрова Божьей Матери Гдовского района и Славковской школы Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в технопарке.

Фото здесь и далее: «Кванториум Псков»

Первые занятия в детском технопарке «Кванториум Псков» сегодня, 14 сентября, прошли у шестиклассников школы №47 и восьмиклассников школы №17 города Пскова. Они знакомились с оборудованием и программами Наноквантума, VR/AR-квантума и Хайтека на занятиях Натальи Тихоновой, Алины Терещенко и Дмитрия Шаманова.

Школьники Пустошкинского центра образования подключились к занятиям дистанционно. Они обучаются по программам Геоквантума и Аэроквантума. С ними работают наставники Анастасия Алмазова и Сергей Воробьев.

Всего в этом году около 300 детей из школ Пскова и области в очной и дистанционной форме будут обучаться в детском технопарке. Очно в «Кванториуме» будут учиться ребята из школ №№1, 2, 17, 47, лицея №20 города Пскова и вечерней школы.