Общество

Архивисты рассказали об истории создания Псковской городской больницы

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях рассказал об истории создания Псковской городской больницы.

Фото: Государственный архив Псковской области

«Осенью 2021 года медики отмечают 120 лет с момента создания Псковской городской больницы. Свою историю это медучреждение отсчитывает с момента открытия стационара общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста в Пскове. Сама община возникла в годы русско-турецкой войны (1877-1878 гг.). Из архивных материалов известно, что в апреле 1892 года в аренду на три года были взяты две квартиры на втором этаже дома купца Петра Васильевича Смоленского (сейчас это дом 22 на улице Карла Маркса). А в 1901 году открыли стационар общины — разместился он в доме на углу современных улиц Некрасова и Карла Маркса. Первоначально здесь функционировало только 6 платных коек, в 1902 году их стало 12, в 1907 – 16. В январе того же года Псковской общине сестер милосердия РОКК было разрешено именоваться "Алексеевской"» – в честь наследника цесаревича Алексея Николаевича», – рассказали в госархиве.

В 1912 году для нужд общины началось строительство собственного здания - на углу нынешней улицы Кузнецкой и Спортивной. В новом здании развернули 30 коек: 10 хирургических, 5 родильных, 5 гинекологических, 5 детских и 5 неврологических. «А еще здесь были рентгеновский кабинет, кабинеты водо-, электро- и светолечения», – сообщили архивисты.

В записки о деятельности Псковской Алексеевской общины сестер милосердия говорилось следующее: «Эта лечебница с первых же дней своего существования приобрела прочные симпатии общества, что доказывало быстрое поднятие числа посещений ее больными...».

«Поздравляем сотрудников Псковской городской больницы с праздником! Многая лета вам! И, конечно, здоровья!» - добавили архивисты.