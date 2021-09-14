Архивисты рассказали об истории создания Псковской городской больницы

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях рассказал об истории создания Псковской городской больницы.
Фото: Государственный архив Псковской области
В 1912 году для нужд общины началось строительство собственного здания - на углу нынешней улицы Кузнецкой и Спортивной. В новом здании развернули 30 коек: 10 хирургических, 5 родильных, 5 гинекологических, 5 детских и 5 неврологических. «А еще здесь были рентгеновский кабинет, кабинеты водо-, электро- и светолечения», – сообщили архивисты.
В записки о деятельности Псковской Алексеевской общины сестер милосердия говорилось следующее: «Эта лечебница с первых же дней своего существования приобрела прочные симпатии общества, что доказывало быстрое поднятие числа посещений ее больными...».
«Поздравляем сотрудников Псковской городской больницы с праздником! Многая лета вам! И, конечно, здоровья!» - добавили архивисты.