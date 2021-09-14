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Общество

Псковичи могут узнать об услугах Росреестра с помощью специального сервиса

15.09.2021 20:44|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области могут получить необходимую информацию об услугах Росреестра и перечнях документов по различным вопросам на специальных электронных сервисах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Росреестра.

Кадастровая палата по Псковской области сообщает о работе онлайн-сервиса «Регистрация просто», на котором в течение нескольких минут можно узнать перечень нужных документов для кадастрового учета, регистрации права на объект недвижимости и других услуг Росреестра, а также сроки предоставления услуги и размер государственной пошлины.

Данный сервис позволяет существенно упростить сбор документов для обращения в Росреестр, тем самым, экономя время.

«С помощью сервиса каждый гражданин сможет собрать пакет запрашиваемых ведомствами документов для предоставления государственных услуг по решению различных жизненных ситуаций. Сервис ориентирован на разрешение более чем 80 вариантов ситуаций по вопросам регистрации прав собственности на различные объекты, аренды, ипотеки и так далее», – рассказала эксперт кадастровой палаты по Псковской области Ирина Жукова.

Для формирования необходимого пакета документов нужно выбрать интересующую услугу и ниже ответить на несколько вопросов. После этого появится список нужных документов для подачи их в орган регистрации прав.

Помимо ориентации в необходимой документации, сервис подбирает подходящую услугу под решение задачи в каждом конкретном случае.

На портале есть возможность для скачивания форм документов, в том числе договоров. Также с его помощью можно узнать величину госпошлины для физических и юридических лиц, и выяснить в какие сроки будет оказана услуга. При скачивании шаблонов заявку можно подать как онлайн, так и через почту или МФЦ.

По вопросам, у которых нет предусмотренных решений, можно обратиться за консультацией по телефону, указанному на сайте.

Теги: #Росреестр #сервис #онлайн
Источник: Псковская Лента Новостей
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