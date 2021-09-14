Общество

Всероссийский квест «Технолидеры будущего» прошли псковские школьники

Учащиеся школы №17 города Пскова поучаствовали во всероссийском квесте «Технолидеры будущего». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе детского технопарка «Кванториум Псков».

Фото: пресс-служба детского технопарка «Кванториум Псков»

Квест прошел 15 сентября. Основная цель его проведения - популяризация технологического предпринимательства. Ученики передвигались по станциям и отвечали на вопросы, связанные с монетизацией проектов, нанотехнологиями, современными изобретателями и интересными фактами о роботах. Игру проводили с помощью мобильного приложения «Технолидеры будущего» и карточек с дополненной реальностью.

По словам замдиректора псковского технопарка Сергея Тращенкова, такие просветительские мероприятия очень важны, так как техноредпринимательство - это важная сфера современной экономики.