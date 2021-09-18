Общество

Тренинг консультанта международного уровня «Осознанные продажи» пройдет в Пскове

Отель «Покровский» в Пскове приглашает местных жителей и гостей города на уникальный по энергетике и знаниям двухдневный тренинг «Осознанные продажи» бизнес-тренера и консультанта международного уровня Игоря Давыдова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отеле.

«Перевернуть все представления о продажах, а затем на практике освоить новые методики, и, главное, научиться работать с полученными знаниями – все это о двухдневном тренинге Игоря Давыдова!» - рассказали организаторы.

В отеле также подчеркнули, что тренинг будет полезен каждому, а не только руководителям отдела продаж, бизнесменам, линейному персоналу.

«Игорь Давыдов – эксклюзивный спикер офиса "Кардон Юниверсити" на территории СНГ. Вы сможете без особого труда (ведь тренинг проводится, здесь, в Пскове) получить те самые знания, которые будут точно не лишними для всех, кто хочет всегда выходить из "схватки" продавец-покупатель победителем», - отметили в «Покровском».

Тренинг пройдет в отеле «Покровский» 29 и 30 сентября. Стоимость участия - 10 000 рублей. В стоимость включены четыре кофе-брейка и два обеда в ресторане «Покровский». Проживание в отеле для участников тренинга доступно со скидкой 15%.

«Последний шанс попасть на уникальный тренинг, осталось буквально несколько мест! Этот тренинг нужно обязательно прожить!» - добавили в отеле.

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