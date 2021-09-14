Общество

Дмитрий Чернышенко и Андрей Турчак прибыли в Псковскую область

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак прибыли в Псковскую область, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым гости примут участие в торжественном открытии стадиона «Машиностроитель» и посетят стройплощадку кампуса ПсковГУ. Также на площадке кампуса будет представлена презентация учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ.

Затем Андрей Турчак вместе с Михаилом Ведерниковым посетят Пыталовский район, где состоится пуск газа в первое домовладение в рамках реализации программы догазификации, пишет официальный телеграм-канал региона.