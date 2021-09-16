Общество

Псковский пристав поборется за право носить зеленый берет

За право ношения зеленого берета поборется псковский пристав Дмитрий Сергеев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Зеленый берет - символ профессионального мастерства судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов и отличительный знак наиболее подготовленных сотрудников.

В июне этого года прошел первый этап испытаний, где поучаствовали 16 судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Псковской области. Победителем регионального этапа стал лейтенант внутренней службы Дмитрий Сергеев. Он будет представлять Псковскую область в финале, который пройдет в Московской области с 19 по 23 сентября.

Коллеги пожелали финалисту успешного прохождения испытаний.