Общество

Количество пенсионных взносов в НПФ ВТБ через «Мультибонус» выросло на 20%

С февраля 2021 года рост количества взносов по негосударственной пенсии в рамках программы лояльности «Мультибонус» составил 20%, а сумма взносов через «Мультибонус» по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с «ВТБ Пенсионный фонд», превысила 11 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Мультибонус» объединяет программы лояльности ВТБ и «Почта Банка». Все бонусные опции позволяют получать вознаграждения за покупки по картам этих кредитных организаций и обменивать их на услуги, товары, развлечения и путешествия в каталоге на платформе multibonus.ru. Для клиентов также предусмотрена возможность пополнения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, заключенных с «ВТБ Пенсионный фонд».

«Всего за время действия программы "Мультибонус" с июня 2015 года наши клиенты сделали более 34,5 тысяч взносов на общую сумму свыше 90 млн рублей. Общая сумма взносов за август превысила показатель аналогичного периода прошлого года почти в 1,5 раза. Мы видим, что люди все чаще выбирают вклад в обеспечение своего будущего финансового комфорта и благополучия. Наш фонд продолжит развивать дистанционное управление пенсионными продуктами на всех этапах клиентского пути, увеличивая долю присутствия в цифровых сервисах и мобильном банкинге», — заявила генеральный директор «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская.

В феврале 2021 года «ВТБ Пенсионный фонд» и программа лояльности ВТБ «Мультибонус» расширили возможности для клиентов. В каталог «Мультибонус» были добавлены сертификаты большего номинала для перечисления взносов по программе негосударственного пенсионного обеспечения, а также появилась возможность провести доплату части суммы взноса.

Для того, чтобы перевести накопленные по программам лояльности баллы в качестве пенсионного взноса, необходимо зайти на сайт или в приложение «Мультибонус ВТБ», перейти раздел «Негосударственная пенсия» и выбрать сертификат интересующего номинала. После оформления заявки сумма взноса поступает на счет клиента в «ВТБ Пенсионный фонд».