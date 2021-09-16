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Общество

Следственный комитет проведет проверку после DDoS-атак на систему онлайн-голосования

17.09.2021 21:57|ПсковКомментариев: 0

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести проверку после кибератак на системы онлайн-голосования в России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась атакам в первый день выборов, 17 сентября, продолжив работу в штатном режиме, передает «Коммерсант».

«Сегодня на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации "Независимый общественный мониторинг" совершены кибератаки из-за рубежа, что привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам,— говорится на сайте СКР.— Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать по данному факту процессуальную проверку».

Голосование продлится до 19 сентября. Россиянам предстоит выбрать 450 депутатов Госдумы, а также проходят выборы глав девяти регионов (Мордовии, Тывы, Чечни, Хабаровского края, Белгородской, Пензенской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей). Формат дистанционного электронного голосования используется в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.

Источник: Псковская Лента Новостей
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