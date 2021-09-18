Общество

Яркая одежда и «стрела» из камней: псковским грибникам напомнили о правилах безопасности

Жители Псковской области, отправляясь в лес, зачастую пренебрегают простыми правилами безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Собираясь в лесной массив, обязательно нужно сообщить родным примерный маршрут движения и приблизительное время возвращения, рекомендуют в ведомстве.

«С собой нужно обязательно взять заряженный мобильный телефон. В экстренной ситуации даже при отсутствии сети можно позвонить по номеру 112 и сообщить о том, что потерялись. Современные смартфоны можно использовать как полноценный навигатор. Включите геолокацию, потренируйтесь в определении своих координат», - продолжили в управлении МЧС.

Перед выходом в лес нужно подготовить минимальный набор для выживания: нож, фонарик, спички, зажигалку, а также небольшой запас воды и еды. Не стоит забывать и о необходимых лекарствах, особенно при наличии хронических заболеваний. «Старайтесь запомнить свой путь – если вы заблудитесь, в первую очередь, нужно будет рассказать диспетчеру как вы шли, пересекали ли дороги, просеки и ручьи», - посоветовали псковичам.

Также спасатели советуют положить в рюкзак свисток. «Если придется звать на помощь, голоса надолго не хватит – связки быстро устанут, и вы охрипнете. Зато подавать сигнал о своем местонахождении с помощью свистка можно достаточно долго. Одевайтесь по погоде, но в яркую заметную одежду. Не используйте камуфляж! Иначе риск остаться незамеченным для ищущих вас людей существенно возрастет». - отметили в ведомстве.

Ходить в лес лучше с человеком, который хорошо ориентируется на местности. Если есть возможность, лучше заранее изучить место сбора грибов и ягод на карте. При этом не стоит заходить далеко в лес. «Можно также оставлять на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту - надломленная ветка, "стрела", выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани помогут если не вам, то людям, которые будут вас искать, - отметили в управлении МЧС. - Не поддаваться панике - первое что необходимо сделать, когда вы поняли, что заблудились. В этот момент нужно позвонить по номеру 112 и сообщить, что потерялись».

Если телефона с собой нет, и человек принял решение выходить самостоятельно, следует остановиться, подумать – откуда пришли, прислушаться - не слышно ли криков, шума машин, лая собак, звуков поезда. «Хорошо, если вам удастся выйти на линию электропередачи, железную дорогу, газопровод или реку – рано или поздно эти объекты выведут вас к людям», - заключили спасатели.