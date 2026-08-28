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ПсковГУ прошёл проверку Росздравнадзора по медицинским специальностям

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Псковский государственный университет прошёл проверку Росздравнадзора. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяла вузы и колледжи, которые реализуют медицинские образовательные программы. Федеральные инспекторы проверяли квалификацию преподавателей, наличие необходимого оборудования и помещений, соразмерность инфраструктуры числу студентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе. 

Фото: ПсковГУ

Получить положительное заключение нужно было по каждой специальности, по каждому уровню и виду образования. Без заключения Росздравнадзора университет не смог бы обучать студентов-медиков.

В этом учебном году в ПсковГУ будут обучать студентов по направлениям специалитета «Лечебное дело», «Медицинская биохимия» и «Медицинская кибернетика», а также ординатуры — «Терапия» и «Педиатрия».

«Мы подтвердили право на предоставление качественного образования студентам. У нас преподаёт сильный профессорско-преподавательский состав. Это практикующие врачи и те, кто отдал медицине десятки лет. Клиническую базу для студенческой практики составляют больше 30 больниц, поликлиник и медицинских центров Псковской области. Всё это позволяет готовить профессионалов высокого уровня и закрывать кадровую потребность региона», - рассказала профессор, заведующая кафедрой клинической медицины ПсковГУ Наталья Иванова. 

Важно, что получить заключение Росздравнадзора удалось в преддверии нового учебного года. Студенты могут быть уверены в том, что образование в ПсковГУ соответствует федеральным стандартам.

Напомним, с 1 марта 2026 года федеральное законодательство закрепило дополнительные требования к реализации образовательных программ. Организации, которые проводят обучение, должны соответствовать определённым требованиям и стандартам. Особое внимание при проверке уделяют материально-технической базе для практической подготовки студентов к взаимодействию с пациентами и оборудованием. Заключение Росздравнадзора будет иметь бессрочный характер, но вузы обязаны получить заключение Росздравнадзора не позднее 1 сентября 2026 года. Без этого действие лицензии приостанавливают.

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