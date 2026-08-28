 
Общество

На лестнице набережной в Родине установили перильные ограждения

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Работы по благоустройству части набережной в деревне Родина по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» близятся к завершению. Как сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своем канале в мессенджере Мах, рабочие устанавливают вдоль ступеней габионы, а на лестнице на спуске с верхней площадки монтируют перильные ограждения.

Фотографии: Наталья Федорова / Мах

Накануне состоялся еженедельный контрольный выезд главы округа совместно с депутатом по одномандатному избирательному округу №6 от партии «Единая Россия» Александром Ивановым и депутатом Псковского муниципального округа первого созыва, участником СВО, ветераном боевых действий Андреем Ключко. Вместе с депутатами и представителями подрядчика обсудили и выбрали точку установки информационной таблички, которая уже заняла свое место.

 
«Осталось совсем немного, но детали – это очень важный элемент проекта. Поэтому подрядчику поставлена задача держать темп и внимательно отнестись к каждому следующему шагу, до конца августа сдать объект полностью», — заключила Наталья Федорова.

 

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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