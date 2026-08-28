На лестнице набережной в Родине установили перильные ограждения

Работы по благоустройству части набережной в деревне Родина по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» близятся к завершению. Как сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своем канале в мессенджере Мах, рабочие устанавливают вдоль ступеней габионы, а на лестнице на спуске с верхней площадки монтируют перильные ограждения.

Фотографии: Наталья Федорова / Мах

Накануне состоялся еженедельный контрольный выезд главы округа совместно с депутатом по одномандатному избирательному округу №6 от партии «Единая Россия» Александром Ивановым и депутатом Псковского муниципального округа первого созыва, участником СВО, ветераном боевых действий Андреем Ключко. Вместе с депутатами и представителями подрядчика обсудили и выбрали точку установки информационной таблички, которая уже заняла свое место.