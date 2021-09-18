Общество

Более 180 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19

181 224 жителя Псковской области сделали первую прививку от COVID-19. За прошедшие сутки первым компонентом вакцины в регионе привились 219 человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Только массовая вакцинация помогает избежать ужесточения противовирусных ограничений. Это в интересах каждого из нас!» - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

В настоящее время в Псковской области полностью завершили вакцинацию от коронавируса 167 260 человек. За прошедшие сутки вторым компонентом вакцины привились 224 человека.

Ревакцинировались в области всего 2 811 человек (+23 за сутки).

На данный момент в регионе использовали 76,7% поступившей вакцины от коронавируса.