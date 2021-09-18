Общество

Росгвардейцы обеспечили общественный порядок на выборах в Псковской области

Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивали правопорядок на территории региона, их маршруты патрулирования были приближены к местам проведения голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального управления Росгвардии

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности в период проведения выборов.

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии перед началом голосования обследовали помещения участковых избирательных комиссий. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны участвовали в межведомственных проверках состояния инженерно-технической укрепленности и антитеррористической безопасности помещений для голосования.

Кроме того, ночью росгвардейцы обеспечивали охрану помещений ряда избирательных участков и хранящейся там документации.