Динамика заболеваемости коронавирусом выросла на 15% в Псковской области

За неделю рост заболеваемости составил 15%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
«Динамика распространения COVID-19 продолжает расти, но мы к этому готовились заранее», - отметил глава региона.
За прошедшие сутки число подтвержденных случаев заболевания выросло на 130 и составило 49 065.
Вылечились от коронавирусной инфекции 13 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 42 250 жителей Псковской области.
За прошедший день умерли от коронавируса 5 жителей региона. Общее число скончавшихся от заболевания оставило 744 человека.