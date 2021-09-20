Общество

Динамика заболеваемости коронавирусом выросла на 15% в Псковской области

За неделю рост заболеваемости составил 15%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

«Динамика распространения COVID-19 продолжает расти, но мы к этому готовились заранее», - отметил глава региона.

За прошедшие сутки число подтвержденных случаев заболевания выросло на 130 и составило 49 065.

Вылечились от коронавирусной инфекции 13 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 42 250 жителей Псковской области.

За прошедший день умерли от коронавируса 5 жителей региона. Общее число скончавшихся от заболевания оставило 744 человека.