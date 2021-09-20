Общество

Не играть в «русскую рулетку» с коронавирусом призвали псковских пенсионеров

Для людей в возрасте от 80 лет риск смертельного исхода после заражения коронавирусом неоправданно высок. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Многие молодые люди даже не замечают, что перенесли инфекцию, настолько это проходит легко. Однако для людей в возрасте 80 лет и старше это уже превращается в русскую рулетку, риски смертности возрастают на десятки процентов, это слишком неоправданные риски, так рисковать нельзя», - сказал Александр Нестерук и призвал всех людей преклонного возраста советоваться с врачом и стараться привиться от коронавируса.

При этом он отметил, что в Псковской области на сегодняшний день доля привитых в возрасте от 65 лет превышает любую другую категорию вакцинированных. «Хорошо, что мы смогли их сагитировать. Даже если человек находится в весьма солидном возрасте, если есть десяток различных болячек, эти люди наиболее уязвимы и должны быть привиты», - подчеркнул врач.

«Хочу привести в пример свою мамочку, она у меня 1929 года, и я слежу за тем, чтобы она каждый год была привита от гриппа. В этом году следил, чтобы она в Беларуси смогла привиться "Спутником" (там были трудности с поставкой вакцины). К слову, вакцинацию она перенесла очень легко», - рассказал Александр Нестерук.