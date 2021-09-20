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Не играть в «русскую рулетку» с коронавирусом призвали псковских пенсионеров

21.09.2021 16:20|ПсковКомментариев: 0

Для людей в возрасте от 80 лет риск смертельного исхода после заражения коронавирусом неоправданно высок. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«Многие молодые люди даже не замечают, что перенесли инфекцию, настолько это проходит легко. Однако для людей в возрасте 80 лет и старше это уже превращается в русскую рулетку, риски смертности возрастают на десятки процентов, это слишком неоправданные риски, так рисковать нельзя», - сказал Александр Нестерук и призвал всех людей преклонного возраста советоваться с врачом и стараться привиться от коронавируса.

При этом он отметил, что в Псковской области на сегодняшний день доля привитых в возрасте от 65 лет превышает любую другую категорию вакцинированных. «Хорошо, что мы смогли их сагитировать. Даже если человек находится в весьма солидном возрасте, если есть десяток различных болячек, эти люди наиболее уязвимы и должны быть привиты», - подчеркнул врач.

«Хочу привести в пример свою мамочку, она у меня 1929 года, и я слежу за тем, чтобы она каждый год была привита от гриппа. В этом году следил, чтобы она в Беларуси смогла привиться "Спутником" (там были трудности с поставкой вакцины). К слову, вакцинацию она перенесла очень легко», - рассказал Александр Нестерук. 

Теги: #пенсионеры #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Не играть в «русскую рулетку» с коронавирусом призвали псковских пенсионеров Александр Нестерук посоветовал всем привиться от трех инфекций Псковичам объяснили необходимость коллективного иммунитета к вирусам План по вакцинации выполнили почти наполовину в Псковской области Более 600 псковичей за сутки привились вторым компонентом вакцины от коронавируса Число привитых от коронавируса в Псковской области приближается к 40% Коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области занят на 81% Удельные темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области превышают среднероссийский уровень Число повторно привитых от COVID-19 псковичей близится к двум тысячам Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон За неделю в Великих Луках выявили 50 нарушений масочного режима В Псковскую область поступило еще 3 тысячи доз вакцины «Спутник V» Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Псковской области в выходные дни Ведерников рассказал, сколько псковичей нужно привить от COVID-19 План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнили почти на 60% Почти 8 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Еще более 1400 псковичей полностью привились от COVID-19 Более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 111 Более 500 человек ревакцинировали от COVID-19 в Псковской области 260 жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 Более 5 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в псковский регион Великолучанка получила сертификат о вакцинации после публикации в соцсетях Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область Псковичам рассказали, в чем преимущество вакцины «Спутник Лайт» Почти 110 тысяч жителей Псковской области полностью вакцинировались от COVID-19 Еще 215 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Волна заболеваемости COVID-19 в Великих Луках вышла на плато - Николай Козловский Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19 Более 60% педагогов и медиков в Псковской области привились от коронавируса Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19 В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 Пункт вакцинации от коронавируса открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ Более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» получил псковский регион Почти 100 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 Почти 30 тысяч жителей Пскова завершили вакцинацию от коронавируса Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области Пункт вакцинации в «Простории» посетил Михаил Ведерников Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. 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