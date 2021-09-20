Общество

У второго корпуса ППК заменят ограждение до 15 ноября

Администрация Пскова заказала выполнение работ по устройству ограждений территории корпуса № 2 МБОУ «ЦО «Псковский педагогический комплекс», расположенного по адресу: Псков, ул. Западная, 19. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит произвести демонтаж 577 метров металлических ограждений, разборку 15,34 м3 бетонных фундаментов, выкорчевать 2 пня, установить 245 столбов и 595 метров ограждения. Оно будет с двумя калитками и четырьмя распашными воротами.

Начальная цена контракта – 2 млн 724 тыс. 097,00 рублей. Срок выполнения работ - по 15 ноября 2021 года.