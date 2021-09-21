Общество

МЧС советует напомнить детям о запрете открывать дверцы трансформаторных будок

МЧС рекомендует псковичам научить детей не открывать дверцы трансформаторных будок. На сайте ГУ МЧС России по Псковской области опубликованы рекомендации правил электробезопасности.

«Электричество окружает детей повсюду: дома, на улице, в помещениях, в игрушках и бытовых приборах – сложно представить сферу жизнедеятельности человека, где обходились бы без электричества. А потому интерес детей к данной теме вполне объясним, - сказали в ведомстве. - Следует помнить, что природная детская страсть к "исследованиям" может привести к трагическим последствиям. Не лишним будет знать, что организм ребенка обладает более низким электрическим сопротивлением, чем организм взрослого человека. Следовательно, сила воздействия электрического тока на детский организм существенно выше, чем на взрослого. Если для взрослого удар электрического тока напряжением 220В будет всего лишь чувствительным, то для ребенка он может оказаться смертельным. Задача взрослых – создать условия, при которых ребенок ни при каких обстоятельствах не сможет коснуться проводов или приборов, которые находятся или могут оказаться под напряжением».

Прежде всего, в квартире должны быть специальные заглушки для электрических розеток. Это поможет обезопасить ребенка от удара электрическим током, подчеркнули в управлении МЧС.

«Начните знакомить детей с правилами электробезопасности с раннего детства. Электрические приборы, розетки, провода окружают нас повсюду, поэтому ребенок в любой момент может пострадать от неаккуратного обращения с электричеством», - продолжили в ведомстве.

Обучая ребенка обращению с электричеством, обратите его внимание на следующие моменты:

- нельзя включать любые электроприборы в доме без разрешения взрослых;

- нужно сразу же сообщать взрослым о любой проблеме с электроприбором: если перестал работать, начал неприятно пахнуть, дымиться или искрить, если разбился его корпус или повредился провод;

- ни в коем случае нельзя допустить намокания электроприбора или проводов – вода, с одной стороны, может вывести его из строя, а с другой, является хорошим проводником для тока, а потому через нее может пойти электрический удар;

- обращаться с электроприборами надо аккуратно, вытягивать их из розетки нужно не резко и не за провод, а плавно и за защитный штепсель;

- запрещено открывать дверцы трансформаторных будок и электрических щитов;

- покажите ребенку общепринятые символы электричества, которые должны сообщить ему, что приближаться к обозначенным ими предметам и строениям без ведома взрослых не стоит ни при каких обстоятельствах.

«Чем раньше ребенок усвоит эти главные правила электробезопасности, тем спокойнее будет вам!» - заключили в ведомстве.