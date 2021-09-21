МЧС советует напомнить детям о запрете открывать дверцы трансформаторных будок

МЧС рекомендует псковичам научить детей не открывать дверцы трансформаторных будок. На сайте ГУ МЧС России по Псковской области опубликованы рекомендации правил электробезопасности.
Прежде всего, в квартире должны быть специальные заглушки для электрических розеток. Это поможет обезопасить ребенка от удара электрическим током, подчеркнули в управлении МЧС.
«Начните знакомить детей с правилами электробезопасности с раннего детства. Электрические приборы, розетки, провода окружают нас повсюду, поэтому ребенок в любой момент может пострадать от неаккуратного обращения с электричеством», - продолжили в ведомстве.
Обучая ребенка обращению с электричеством, обратите его внимание на следующие моменты:
- нельзя включать любые электроприборы в доме без разрешения взрослых;
- нужно сразу же сообщать взрослым о любой проблеме с электроприбором: если перестал работать, начал неприятно пахнуть, дымиться или искрить, если разбился его корпус или повредился провод;
- ни в коем случае нельзя допустить намокания электроприбора или проводов – вода, с одной стороны, может вывести его из строя, а с другой, является хорошим проводником для тока, а потому через нее может пойти электрический удар;
- обращаться с электроприборами надо аккуратно, вытягивать их из розетки нужно не резко и не за провод, а плавно и за защитный штепсель;
- запрещено открывать дверцы трансформаторных будок и электрических щитов;
- покажите ребенку общепринятые символы электричества, которые должны сообщить ему, что приближаться к обозначенным ими предметам и строениям без ведома взрослых не стоит ни при каких обстоятельствах.
«Чем раньше ребенок усвоит эти главные правила электробезопасности, тем спокойнее будет вам!» - заключили в ведомстве.