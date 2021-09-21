Под Челябинском установят памятник погибшему командиру шестой роты Сергею Молодову

Памятник Герою России, командиру шестой роты псковских десантников Сергею Молодову установят в октябре этого года в поселке Шагол под Челябинском. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».
Фото здесь и далее: hornews.com
Одна из улиц поселка Шагол названа именем Сергея Молодова, который приехал с родителями в Челябинск в 1970-е годы. Памятник будет сделан и установлен на деньги благотворителей.
Напомним, с 29 февраля по 1 марта 2000 года в Чеченской республике произошло героическое сражение с участием российских войск. Шестая рота второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков и арабских наемников. Ценой своей жизни 90 десантников задержали группировку боевиков численностью около трех тысяч человек на безвестной высоте 776 в Шатойском районе. Из всей роты выжили только шестеро.
Командир десантников майор Сергей Молодов получил ранение почти в самом начале боя и в тот же день погиб от потери крови.
«Мы с детства жили в военных городках, часто переезжали — он по-другому себя и не представлял, кроме как военным. Помню, классе в шестом они с другом лепили из пластилина целое сражение — солдатиков, оружие. Сережа побывал во множестве "горячих точек" — никогда не отказывался, если отправляли. Мама, конечно, очень сильно переживала, но все как-то обходилось. Однажды он получил ранение, "списался", и мы думали, что Сергей больше не пойдет в армию. А в августе 1999-го он приехал ко мне и говорит: "Я снова хочу пойти контрактником. Привык бегать с автоматом, это моя стихия". В январе мама мне писала: "Сережа в Пскове, служит". Мы и знать ничего не знали. А в феврале мама снова позвонила и говорит: "Надя, ты знаешь, Сережа ведь в Чечне". Он просил Лилю (супругу Сергея Молодова - ред.) не говорить, что его снова отправили в "горячую точку". Дескать, вернется, позвонит. Но он не вернулся», - рассказала сестра Сергея Молодова Надежда Дубинина.
Сергей и Лилия Молодовы в своей квартире в Волгодонске
Своими воспоминаниями о Сергее Молодове также поделился сослуживец, друг семьи Владимир Трушин, который служил с Сергеем Молодовым с 1993 по 1996 год.
«Я приехал в 56-ую бригаду в 93-м году, попал в батальон, где в одной из рот командовал Сережа Молодов. Начали общаться, где-то он меня учил, потому что у него был опыт командования, подсказывал, мы тренировались вместе, потом стали семьями общаться. Сергей Молодов — это настоящий офицер, для кого честь, достоинство, вера и Родина — не пустые слова. Кстати, он и не должен был ехать в Чечню второй раз, но по-моему его рота попросила, потому что кроме Сергея больше ни у кого не было нужного опыта. Попали они, конечно, в самые тяжелые условия: февраль, замерзшие, тащили все на себе. Конечно, их застали врасплох. Погибли с достоинством. Такая судьба офицера — или смерть, или позор», - сказал он.