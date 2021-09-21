Общество

Под Челябинском установят памятник погибшему командиру шестой роты Сергею Молодову

Памятник Герою России, командиру шестой роты псковских десантников Сергею Молодову установят в октябре этого года в поселке Шагол под Челябинском. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Фото здесь и далее: hornews.com

Одна из улиц поселка Шагол названа именем Сергея Молодова, который приехал с родителями в Челябинск в 1970-е годы. Памятник будет сделан и установлен на деньги благотворителей.

Напомним, с 29 февраля по 1 марта 2000 года в Чеченской республике произошло героическое сражение с участием российских войск. Шестая рота второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков и арабских наемников. Ценой своей жизни 90 десантников задержали группировку боевиков численностью около трех тысяч человек на безвестной высоте 776 в Шатойском районе. Из всей роты выжили только шестеро.

Командир десантников майор Сергей Молодов получил ранение почти в самом начале боя и в тот же день погиб от потери крови.

«Мы с детства жили в военных городках, часто переезжали — он по-другому себя и не представлял, кроме как военным. Помню, классе в шестом они с другом лепили из пластилина целое сражение — солдатиков, оружие. Сережа побывал во множестве "горячих точек" — никогда не отказывался, если отправляли. Мама, конечно, очень сильно переживала, но все как-то обходилось. Однажды он получил ранение, "списался", и мы думали, что Сергей больше не пойдет в армию. А в августе 1999-го он приехал ко мне и говорит: "Я снова хочу пойти контрактником. Привык бегать с автоматом, это моя стихия". В январе мама мне писала: "Сережа в Пскове, служит". Мы и знать ничего не знали. А в феврале мама снова позвонила и говорит: "Надя, ты знаешь, Сережа ведь в Чечне". Он просил Лилю (супругу Сергея Молодова - ред.) не говорить, что его снова отправили в "горячую точку". Дескать, вернется, позвонит. Но он не вернулся», - рассказала сестра Сергея Молодова Надежда Дубинина.

Сергей и Лилия Молодовы в своей квартире в Волгодонске

Своими воспоминаниями о Сергее Молодове также поделился сослуживец, друг семьи Владимир Трушин, который служил с Сергеем Молодовым с 1993 по 1996 год.