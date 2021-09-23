Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Имущественные налоги в Псковской области»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Имущественные налоги в Псковской области», которая в эти минуты начинается в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Каким образом налогоплательщики уведомлены о своих обязательствах по уплате имущественных налогов? Что нужно предпринять если вы не получили налоговое уведомление? Что делать, если в налоговом уведомлении указана некорректная информация? Что изменилось в порядке представления налоговых льгот и налоговых вычетов по имущественным налогам?

На эти и другие вопросы ответят:

— заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов;

— начальник отдела налогообложения имущества управления Татьяна Волкова.

Трансляция завершена