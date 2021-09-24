Общество

Узловой город. ЛОНГРИД

8,5 тысяч жителей, почта дважды в неделю и привычные церковные службы в храмах, утопающих в зелени садов: в конце XIX века уездный город Великие Луки был не более чем захолустье на отшибе торговых путей. Наверное, так и жил бы тихий городок в своей патриархальной дреме, не смея и мечтать о столичных амбициях, если бы не одно дальновидное решение местных жителей.

В 1893 году уездное собрание ходатайствовало перед правительством Российской империи о том, чтобы через город была проведена железная дорога. Строили долго и дорого. Но, как рассудила история, оно того стоило. Сегодня, в дни 120-летия появления «железки» в Великих Луках, рассказываем о том, как это было.

Лонгрид по ссылке.