Игорь Дитрих: Искренние встречи с людьми чаще всего случаются на праздниках деревень

Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих посвятил неделю работе в своем избирательном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.
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Вместе с окружным коллегой Павлом Лукиным депутат провел не только деловые встречи по наполнению «Народной программы» партии «Единая Россия», но и отметил вместе с жителями Дедовичского округа дни деревень Дубишно и Пожеревицы.
Депутат лично поблагодарил сельчан за неравнодушие к родной земле и отметил роль муниципальной власти, сумевшей подарить людям праздник.
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