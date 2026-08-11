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Игорь Дитрих: Искренние встречи с людьми чаще всего случаются на праздниках деревень

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Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих посвятил неделю работе в своем избирательном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: Законодательное Собрание Псковской области

Вместе с окружным коллегой Павлом Лукиным депутат провел не только деловые встречи по наполнению «Народной программы» партии «Единая Россия», но и отметил вместе с жителями Дедовичского округа дни деревень Дубишно и Пожеревицы.

«Искренние встречи с людьми сегодня чаще всего случаются не в кабинетах, а на праздниках деревень. Именно там, где собирается вся округа, рождаются самые важные разговоры о жизни», – поделился наблюдениями Игорь Дитрих.
 

Депутат лично поблагодарил сельчан за неравнодушие к родной земле и отметил роль муниципальной власти, сумевшей подарить людям праздник.

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Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

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