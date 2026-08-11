 
Общество

Новые интерактивные формы появились в двух великолукских парках

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В сквере возле музыкальной школы имени М. П. Мусоргского и в Петровском парке установили новые интерактивные формы. Обновление общественных пространств приурочено к 860-летию Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города. 

Фотографии: администрация Великих Лук

В реализации проекта приняли участие активисты территориального общественного самоуправления. По их инициативе и с учётом предложений жителей в городских зонах отдыха появились новые объекты, которые будут интересны детям и семьям.

Ход работ проверили в рамках партийного контроля «Единой России». Депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков оценил качество выполнения проекта подрядчиком и соответствие реализованных решений ранее запланированным работам.

 

Ожидается, что обновлённые сквер и парк станут дополнительными точками притяжения для жителей и гостей южной столицы региона.

Ранее стала известна программа празднования Дня города Великие Луки. 

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Белюков Дмитрий Анатольевич

Белюков Дмитрий Анатольевич

Депутат Великолукской городской Думы, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК

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