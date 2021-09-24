Общество

Путин удивил Шойгу камином в палатке

Опубликованы видеокадры отдыха президента России Владимира Путина в начале сентября в Сибири, где он находился в компании министра обороны Сергея Шойгу. Кадры продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24», сообщает ТАСС.

Путин во время отдыха в Сибири повстречал маралов, которые, как он признался, поразили его размерами и скоростью. Кадры об отдыхе главы государства снабжены подписью: «72 часа в Сибири».

«Огромные маралы просто! Я таких еще не видел! Хорошо, что в нас не въехали, чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки!» - поделился впечатлениями Путин. «Вот им на Олимпийских играх выступать, равных бы не было никого», - заметил президент.

Глава государства и министр обороны вместе рыбачили, ходили по тайге и горам пешком, совершали прогулки на вездеходе и катере. Показанные кадры свидетельствуют, что за рулем и штурвалом был Путин, одетый в походный костюм с традиционной для прогулок на природе панамой.

Так, гуляя по лесистым склонам, отдыхающие наткнулись на пустующую медвежью берлогу. Директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев на своем смартфоне показал президенту записи с видеоловушек, где изображены котята снежных барсов. «Играют!» - заметил глава государства.

Камеры-ловушки запечатлели и удачную охоту другого хищника - медведя, поймавшего детенышей сибирских козерогов. «Это жесткие кадры, но это природа», - заметил, показывая запись президенту, директор заповедника. Он добавил, что численность козерогов в этих местах хорошая. «А медведей сколько?» - уточнил президент и услышал в ответ, что их тут насчитывается около 600. «Прилично», - отметил глава государства.

Путин и Шойгу рыбачили в разных локациях - и в довольно узкой бурной речке, где Путин закидывал удочку, стоя по колено в воде, и с борта катера в более полноводных местах, где президенту на крючок попалась щука.

На ночлег они остановились в тайге, развели костер и поставили палатки. «Солидно», - оценил Шойгу, заглянув в просторную палатку президента. «Надо лучше работать», - ответил глава государства, объясняя размеры своего временного жилища.

«У вас там и камин», - удивился министр обороны. «Это камин, да. Между прочим, он греет. Зря вы смеетесь», - объяснил президент и пригласил Шойгу зайти внутрь, чтобы рассмотреть полотно гибкого инфракрасного обогревателя, декорированного под камин. «А что, у огонька посидеть», - принял приглашение министр. «Хорошо придумали, - заметил он, рассмотрев "камин". – Уютненько».

На стоянке отдыхающие грелись и у обычного костра.