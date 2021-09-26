Общество

Загрузка коечного фонда в Псковской области составляет 85%

Ковидный коечный фонд в Псковской области расширен до 630 коек. Об этом 26 сентября сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

Загрузка на сегодняшний день составляет 85%.

183 045 жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от коронавируса. 81 сделали это за сутки, 25 сентября.

172 211 человек в регионе полностью завершили вакцинацию от коронавируса. За сутки 109 человек закончили второй этап. 18 человек прошли ревакцинацию (всего 3659).

Использовано 77,5% поступившей в регион вакцины.

Также сообщается, что очаг коронавируса в Плюсском социальном доме-интернате снят с контроля Роспотребнадзора.