Общество

В Европейской России власть в атмосфере переходит к солнечному антициклону

В европейской части России и на Урале начинается перестройка погодных процессов: власть в атмосфере переходит к солнечному антициклону. А в западной половине страны начинается потепление, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Правда, есть в осенних антициклонах и свои минусы. Дело в том, что в условиях малой облачности усилится ночное выхолаживание. То есть, в темное время суток приземный слой атмосферы станет сильнее остывать. И если накануне к утру заморозки фиксировались только на северо-востоке Европейской России, то в последний сентябрьский день в этой зоне окажется практически вся средняя полоса Русской равнины, включая восток Украины и Белоруссии. Впрочем, это небольшая плата за долгожданную золотую осень», - отметили синоптики.

Как ранее пояснила Псковской Ленте Новостей начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова, обещанный антициклон — «то самое бабье лето, которого все ждали». «По предварительному прогнозу, мы ожидаем, что антициклон задержится до конца первой пятидневки октября. Дневные температуры воздуха (в Псковской области - ред.) будут составлять от +10 до +15 градусов, ночные — от +1 до +6 градусов. Затем будет небольшой промежуток с дождиками, а после, вероятно, установится вторая порция антициклона», - рассказала она.