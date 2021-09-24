В Гидрометцентре рассказали, когда в Псков вернется солнце

Теплая погода вернется в Псковскую область 26 сентября. Такой прогноз в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей дала начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
По ее словам, воздух прогреется до 10-15°C. «Это максимальный прогрев, но, тем не менее, +12-13°C по ощущениям должно получиться», — добавила начальник Псковского гидрометцентра. Ночные температуры, отметила синоптик, также будут положительными — в районе +5°C.
Ожидается малооблачная погода. Будет дуть ветер юго-восточного, южного и юго-западного направлений. При этом опасаться ураганов псковичам не стоит, заверила Тала Нещадимова, поскольку для зоны повышенного давления, которая сформируется над регионом, это не характерно.