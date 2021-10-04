Общество

Псковская область увеличила число коек для пациентов с коронавирусом до 700

Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Псковской области увеличен до 700 мест, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

За неделю рост заболеваемости коронавирусом в регионе составил 22%. «Число новых случаев продолжает расти», - написал губернатор в своем инстаграм-аккаунте.

За прошедшие сутки в области выявили 197 случаев заражения коронавирусом, всего - 51 176. Выздоровели 43 598 человек (+8), умерли 792 пациента.

За весь период пандемии в регионе провели 548 957 исследований на COVID-19, в том числе вчера сделали 951 тест.