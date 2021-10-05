Общество

Псковичей призвали оперативно сообщать об актах вандализма

Временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове призвал жителей областного центра оперативно сообщать об актах вандализма.

По мнению сити-менеджера, меры по предотвращению вандализма должны приниматься как администрациями, так и правоохранительными органами. Жители областного центра также должны помогать предотвращать акты вандализма — оперативно о них сообщать.

По его словам, видеокамеры должны устанавливаться не только на общественных территориях. «Тогда розыск тех или иных лиц будет значительно проще, когда у нас будет весь город в камерах. Органам правопорядка будет гораздо легче искать нарушителей», - добавил гость студии.