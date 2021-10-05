Общество

Плюсская прокуратура восстановила права инвалидов на трудоустройство

После вмешательства прокуратуры Плюсского района восстановлены права инвалидов на трудоустройство в коммерческой организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Согласно законодательству о занятости населения на работодателей возложена обязанность представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных для приема на работу инвалидов. Установлено, что плюсская коммерческая организация такие сведения не предоставляла, тем самым ущемляя права инвалидов на трудоустройство, констатировали в надзорном ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес гендиректора предприятия. Сейчас все нарушения устранили.