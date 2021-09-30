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Общество

Ковидно и нервно

06.10.2021 16:41|ПсковКомментариев: 1

Уже вошедший в привычку «шторм» коронавируса накрывает весь мир четвертой по счету «волной». Брызги ее долетают и до Псковской области, которая ворвалась в топ-5 регионов по росту заболеваемости. Из каждого утюга и из-за каждой елки на псковичей сыплются призывы к вакцинации, однако главным противником доблестных прививочников неожиданно становятся... «Госуслуги». 

Что же творится на фронте вакцинации, и как псковичке удалось получить письмо из будущего, выяснял корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

Еще пару месяцев назад желающие прививаться выстраивались в любимые с советских времен многочасовые очереди, а региональные власти торопили псковичей успеть вакцинироваться до начала осени. Мол, так удастся избежать осточертевших ограничений и, наконец-то, вдохнуть полной грудью, без масочных препятствий. Теперь же поток страждущих сменился полнейшей тишиной и скучающими даже в прививочных пунктах торговых центров медсестрами. И это неспроста.

Те, кто не успел обзавестись собственным «Спутником» летом, решили откликнуться на призыв губернатора и помочь в исправлении статистики по вакцинации сейчас. Но на пути желающих привиться неожиданно встали коварные «Госуслуги». 

Назад в будущее

«Машина убеждения доказала, что она работает: после долгих раздумий я записалась на вакцинацию от коронавируса. Знаете ли, лежать в нашей инфекционке желания нет. И вот, приходит мне на Госуслуги письмо. Из будущего! От 15 октября! И указано: "Заявитель не пришел". Я не пришла на вакцинацию 15 октября! На дворе 6 октября!» - удивляется читательница Псковской Ленты Новостей Марина.

После неудавшегося путешествия во времени Марина решила записаться на прививку традиционным способом и начала дозваниваться до Псковской городской поликлиники №3. Но и здесь ее ждал сюрприз - в учреждении сообщили, что вакцинацию медики проводят только в порядке «живой» очереди. Шанс остаться здоровым после нескольких часов пребывания в «живой» очереди читательнице показался слишком мизерным, а дозвониться до районной поликлиники оказалось чем-то на грани фантастики. Поэтому, как призналась псковичка, решила она бросить эту затею.

Без бумажки я букашка

История еще одной читательницы заставляет уверовать в необходимость бюрократии и бумажных справок. А как иначе, если только такая справка и может подтвердить наличие прививки? 

«Госуслуги» не просто обошли вниманием вакцинировавшуюся псковичку, но и уведомили ее о неявке по записи аккурат на третий день после посещения прививочного пункта.

Не смог установить контакт с привередливым сайтом и Дмитрий, также обратившийся за поддержкой и пониманием в редакцию ПЛН. Мужчина рассказал, что первую прививку поставил 24 июня, а вторую - 15 июля в одном из торговых комплексов Пскова.

«По состоянию на 6 октября сведения об этом в моем профиле на сайте "Госуслуг" отсутствуют, нет электронного сертификата о пройденной вакцинации. При этом все необходимые личные сведения на госуслугах заполнены (паспорт, СНИЛС, ИНН, полис ОМС). В конце июля через портал "Госуслуг" я направил обращение по проблеме вакцинации на рассмотрение в областной комитет по здравоохранению. Ответа не последовало», - отметил Дмитрий.

Корреспонденту Псковской Ленты Новостей не удалось получить комментарий о происходящем у заведующей Псковской городской поликлиникой Галины Неваленной.

Вот и выходит, что серьезно повысить темпы вакцинации при таком подходе вряд ли удастся. А тем временем в Пскове намечается еще одно круговое движение - от ограничений к послаблениям и обратно.

Екатерина Мазепина

Теги: #здоровье #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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06.10.2021, 11:204 Большинство родителей выступают за сокращение числа контрольных по иностранному языку - опрос 06.10.2021, 11:140 Фирме из Новгорода достался контракт на строительство кладбища в Пскове 06.10.2021, 11:1013 «Позор и стыдоба туристического Пскова!» 06.10.2021, 10:570 В Псковском районе прошли соревнования по скандинавской ходьбе
06.10.2021, 10:480 Безработная гостья украла кошелек у пенсионерки в Бежаницком районе 06.10.2021, 10:440 Псковичи могут приобрести майонез «Прасковья Молочкова» со скидкой в магазинах «Магнит» 06.10.2021, 10:390 Плюсская прокуратура восстановила права инвалидов на трудоустройство 06.10.2021, 10:338 Андрей Турчак вновь избран первым вице-спикером Совета Федерации
06.10.2021, 10:310 «Гайд-парк»: Дмитрий Пермяков о смысле деятельности депутата от оппозиции 06.10.2021, 10:300 Псковская область получит 13 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора 06.10.2021, 10:270 Росгвардейцы задержали великолучанина за кражу алкоголя из магазина 06.10.2021, 10:180 Два жителя Твери госпитализированы после ДТП в Псковской области
06.10.2021, 10:091 Фермеры из Карелии изучили практики псковских коллег по выращиванию ягод 06.10.2021, 09:541 Псков занял третью позицию в топе бюджетных авианаправлений для туристов 06.10.2021, 09:431 МВД не поддержало идею ужесточить правила для водителей 06.10.2021, 09:250 Пешеход сбит в Великих Луках на переходе
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