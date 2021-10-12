Общество

Комиссия под председательством Дмитрия Барабанова рассмотрела ряд земельных вопросов

Ряд земельных вопросов рассмотрели на заседании комиссии по землепользованию и застройке города Пскова в пятницу, 8 октября. Под председательством депутата Псковской городской Думы Дмитрия Барабанова члены комиссии, в состав которой входят депутаты гордумы и представители различных подразделений администрации Пскова, согласовали заявителям возможность отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в областном центре.

Путем голосования было решено рекомендовать администрации города предоставить разрешения на отклонение от параметров строительства при возведении здания на улице Декабристов, 58 и дома на улице Подвишенской, а также при реконструкции нежилого здания под гостиницу и строительстве объекта электронной промышленности соответственно на улице Леона Поземского, 24 и 123-В.

Другой перечень вопросов касался внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков». Так, члены комиссии рекомендовали администрации Пскова вынести положительные решения по вопросам, касающимся земельных участков в Дачном переулке и на улице Лиственной, а также на Рижском проспекте (участок 86).

По заявлениям же в отношении участков у дома №95 на улице Советской Армии и в микрорайоне Силово-Медведово комиссия приняла обоснованное отрицательное решение.