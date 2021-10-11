Общество

Бежаницкий алиментщик стал пешеходом после приема у судебных приставов

Автомобиль жителя поселка Бежаницы арестовали в счет погашения задолженности по алиментам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Известно, что у отца-должника есть два несовершеннолетних ребенка. По решению суда мужчина должен выплачивать средства на содержание детей. Однако данное решение алиментщик исполнял не на постоянной основе. Долг составил более 180 тысяч рублей.

Приставы внесли запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом должника, а также внесли постановление о временном ограничении на право выезда за пределы России.

Мужчину вызвали на личный прием в отделение судебных приставов. Он приехал на личном автомобиле, который затем арестовали.

Если должник не рассчитается по алиментным платежам, автомобиль передадут на реализацию. За него планируется получить 200 тысяч рублей.