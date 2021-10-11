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Как укрепить дружбу россиян и белорусов, обсудят участники конференции в Пскове

Представители пяти регионов Белоруссии обсудят международные молодежные проекты во время конференции «Диалог дружбы и сотрудничества: укрепление духовных скреп» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель областной общественной организации «Российский союз молодежи» Алена Иванова.

«Сегодня, в первый день мероприятия, гости региона отправились по экскурсиям, а завтра мы начнем работу. Из-за противовирусных ограничений участники конференции будут общаться в формате видеосвязи», - добавила Алена Иванова.

26 представителей из Гомеля, Витебска, Гродно, Минска и Могилева обсудят друг с другом, а также с приглашенными экспертами с российской стороны международные молодежные проекты и программы по направлениям культуры, добровольчества, патриотического воспитания молодежи, а также международные проекты в системе высшего образования.

«По итогам конференции участники проработают интересные и удобные форматы для белорусской стороны. Кроме того, они смогут составить резолюции программ, которые в дальнейшем направят в органы исполнительной власти своих регионов и смогут получить поддержку», - пояснила Алена Иванова.

Председатель областной общественной организации «Российский Союз Молодежи» отметила, что это уже не первое мероприятие в рамках сотрудничества с Белоруссией. Итогом сотрудничества стало проведение форума «Мы помним», совместный конкурс чтецов России и Белоруссии, а также проект мероприятия «Студенческая осень», которое планируется провести в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

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«Недавно на совещании по международным отношениям в Витебской области мы обсудили развитие российско-белорусского союза молодежи, разработали программу по патриотическому воспитанию молодежи в поисковой деятельности. Также мы прорабатываем вопрос о дальнейшей организации форума "Мы помним" и о создании российско-белорусского молодежного лагеря в Себежском районе», - рассказала Алена Иванова.