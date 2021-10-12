Общество

В ПФР объяснили, к каким последствиям приведет наличие у псковичей двух СНИЛСов

Отделение ПФР по Псковской области разъяснило, что нужно делать, если у человека два СНИЛСа. Информацию предоставили в пресс-службе регионального отделения.

В некоторых случаях у гражданина может быть два и более страховых свидетельства с разными страховыми номерами («множественная регистрация»), то есть в системе персонифицированного учета гражданин имеет несколько индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС). При этом анкетные данные в лицевых счетах могут либо совпадать, либо отличаться.

Причины возникновения «множественной регистрации» могут быть разные, например, при смене паспортных данных вместо обмена страхового свидетельства оформляют анкету на открытие нового лицевого счета или гражданин не предъявил страховое свидетельство при заключении трудового договора, и работодатель представил анкетные данные в ПФР для открытия нового лицевого счета.

При «множественной регистрации» сведения, представляемые страхователями, учитываются частями на разных лицевых счетах, следовательно, в будущем при назначении пенсии, часть данных могут не учесть.

Кроме того, последствиями «множественной регистрации» могут быть проблемы с получением государственных услуг, невозможность передачи средств пенсионных накоплений в один негосударственный пенсионный фонд с несколькими лицевыми счетами и другое. Если у гражданина имеется несколько СНИЛСов, то необходимо обратиться в любую клиентскую службу ПФР.

На основании заявления от гражданина ПФР проведет работу по объединению сведений на разных лицевых счетах.

Напомним, с 2020 года СНИЛС присваивается новорожденному проактивно (беззаявительно), обращаться в ПФР не нужно.