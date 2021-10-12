Аркадий Мурылев спрогнозировал падение выручки в общепите и рост безработных из-за введения QR-кодов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 октября выразил уверенность, что общепит потерпит убытки в случае введения QR-кодов.
Одним из выходов Аркадий Мурылев назвал введение бесплатного тестирования на коронавирус, чтобы граждане могли делать экспресс-тесты, как это реализовали в Москве.
Ранее сообщалось, что в Псковской области вводят QR-коды для посещения учреждений культуры. С 1 ноября это требование будет распространено и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации.