Общество

Аркадий Мурылев спрогнозировал падение выручки в общепите и рост безработных из-за введения QR-кодов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 октября выразил уверенность, что общепит потерпит убытки в случае введения QR-кодов.

«Явно будут убытки. Потому что мы видим пример Москвы — через месяц отказались от этой меры, поняли, что это не выход из ситуации. Посещаемость очень сильно снизилась. С учетом того, что общепит у нас и так в полузакрытом состоянии (запрещены корпоративы, банкеты), он уже не получает ту прибыль, которую получал ранее. Выручка в ресторанах упадет как минимум на половину. Введение QR-кодов спровоцирует увольнения, увлечение безработных в этой сфере», - сказал он.

Одним из выходов Аркадий Мурылев назвал введение бесплатного тестирования на коронавирус, чтобы граждане могли делать экспресс-тесты, как это реализовали в Москве.

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Ранее сообщалось, что в Псковской области вводят QR-коды для посещения учреждений культуры. С 1 ноября это требование будет распространено и на другие сферы, в том числе на предприятия общественного питания, бассейны, досуговые и фитнес-организации.