Общество

Вакцина от COVID-19 для детей в России находится на финальной стадии экспертизы

Вакцина от COVID-19 для детей находится на финальной стадии экспертизы, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Она (вакцина против COVID-19 для детей - ред.) находится на финальной стадии экспертизы, ждем заключения. Я думаю, что в течение ближайших двух недель мы получим ответ от экспертной организации по использованию вакцины для детского населения», - приводит слова Михаила Мурашко «Интерфакс».

По его словам, доля детей среди общего числа заболевших COVID-19 составляет 12-13%. При этом наиболее подверженная риску заболевания категория детей-школьники в возрасте от 6 до 17 лет.

2 июля в Москве началось клиническое исследование вакцины «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак-М») для подростков 12-17 лет. Оно проводится на базе двух детских медицинских учреждений - больниц имени Башляевой и Морозовской.

23 сентября Центр имени Гамалеи подал в Минздрав РФ документы на регистрацию этой вакцины.