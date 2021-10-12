Общество

Награды получили псковичи, прыгнувшие в воду за тонувшей девочкой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил мужчин, которые спасли упавшую с моста девочку: старшего сержанта полиции патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову Дениса Кузьмина и военнослужащего 76-й дивизии Алексея Безбородова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Сотрудник полиции на служебном автомобиле первым прибыл к месту происшествия и, увидев тонущего ребенка, бросился в воду, доплыл до девочки и начал подтаскивать ее к берегу. Увидев происходящее, военнослужащий также прыгнул в холодную воду, чтобы помочь выбраться на берег сотруднику полиции и ребенку.

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«Обоих силы уже оставляли от долгого пребывания в холодной воде. Общими усилиями девочка была спасена и передана прибывшим сотрудникам скорой помощи», - говорится в сообщении.