Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Узловой город ЛОНГРИД
Время платить по счетам
Новый язык с нуля
«Вечевой орден» первый во всём
обновленная ипотека
псков лучший кофе
рейдерский захват
ТОП-11 детских секций в Пскове
Правила безопасности с газовым оборудованием
Стоять на месте Если вы потерялись
как стать завучем
Телефон прямого эфира 56-73-72
Грибная лихорадка Безопасно
 
 
 
ещё Общество 12.10.2021 11:456 Псковичам предлагают подписать петицию об отмене QR-кодов 12.10.2021 17:390 Прокуратура выявила санитарные нарушения в бежаницком детсаду 12.10.2021 17:300 Не курить в постели рекомендуют псковичам в МЧС 12.10.2021 17:243 В России предложили сократить максимальный срок выполнения теста на COVID-19 12.10.2021 17:190 Понятие уличной мебели рекомендовали внести в правила благоустройства Пскова 12.10.2021 16:493 Псковский губернатор призвал проработать вопрос с вызовом врачей на дом
 
 
 
Самое популярное 10.10.2021 19:018 Молодой человек упал с моста Александра Невского в Пскове 08.10.2021 16:0147 Определен список мест в Псковской области, куда не пустят непривитых 07.10.2021 20:3116 Более 100 сотрудников псковского медучреждения незаконно отстранили от работы за отказ вакцинироваться 10.10.2021 17:336 Девочка спрыгнула с Ольгинского моста в Пскове 08.10.2021 07:326 Власти Псковской области пересмотрят антиковидные ограничения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Совместить пункты вакцинации от коронавируса и гриппа решили в Псковской области

12.10.2021 16:17|ПсковКомментариев: 1

Совместить пункты вакцинации от коронавируса и гриппа решили на совещании под руководством губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников провел рабочую встречу с первым вице-губернатором Верой Емельяновой, руководителем территориального Роспотребнадзора Александром Нестеруком и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Основное внимание они уделили эпидемиологической обстановке в регионе, связанной с распространением коронавируса.

Одним из наиболее приоритетных направлений работы глава региона назвал прививочную кампанию не только от коронавируса, но и от гриппа. Для удобства граждан сделать прививку можно в тех же пунктах, которые развернуты и для вакцинации от коронавируса, отметили участники совещания.

Также на совещании обсудили возможности и дополнительные меры для наращивания и усиления прививочной кампании от COVID-19. В настоящее время ее темпы хоть и выросли, но все же являются недостаточными, подчеркивалось на встрече.

За последние сутки первую прививку от COVID-19 сделали около тысячи человек. Темпы необходимо нарастить в 2-2,5 раза. Повышенное внимание нужно уделять той категории граждан, которая подлежит обязательной вакцинации, а также пожилым людям.

Наибольший процент вакцинированных граждан от общего числа взрослого населения демонстрируют Псковский, Себежский и Палкинский районы.

Теги: #здоровье #грипп #администрация Псковской области #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение в Псковской области QR-кодов для посещения мест отдыха и общепита?
В опросе приняло участие 217 человек
Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Совместить пункты вакцинации от коронавируса и гриппа решили в Псковской области Сотрудники завода «Титан-Полимер» продолжают прививаться от коронавируса План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнили на 58% Число ревакцинированных от коронавируса псковичей близится к 6 тысячам Число полностью привитых от коронавируса псковичей превысило 177 тысяч Ковидно и нервно Псковский врач назвал два способа увеличить продолжительность жизни Более 5 тысяч псковичей ревакцинировались от коронавируса Новая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в Псковскую область Михаил Ведерников назвал процент вакцинированных от COVID-19 псковичей Более 1000 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Более 60 тысяч пожилых псковичей не привились от коронавируса Псковский губернатор привиться от коронавируса в связи с непростой ситуацией Власти указали на необходимость удвоить число привитых от COVID-19 псковичей Число ревакцинированных в Псковской области превысило 4000 человек Более 170 тысяч псковичей завершили вакцинацию от коронавируса Более 170 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Не играть в «русскую рулетку» с коронавирусом призвали псковских пенсионеров В Псковской области ожидается введение в оборот всех российских вакцин от COVID-19 Александр Нестерук посоветовал всем привиться от трех инфекций Псковичам объяснили необходимость коллективного иммунитета к вирусам План по вакцинации выполнили почти наполовину в Псковской области Более 600 псковичей за сутки привились вторым компонентом вакцины от коронавируса Число привитых от коронавируса в Псковской области приближается к 40% Коечный фонд для больных коронавирусом в Псковской области занят на 81% Удельные темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области превышают среднероссийский уровень Число повторно привитых от COVID-19 псковичей близится к двум тысячам Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон За неделю в Великих Луках выявили 50 нарушений масочного режима В Псковскую область поступило еще 3 тысячи доз вакцины «Спутник V» Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область Темпы вакцинации от COVID-19 снизились в Псковской области в выходные дни Ведерников рассказал, сколько псковичей нужно привить от COVID-19 План вакцинации от COVID-19 в Псковской области выполнили почти на 60% Почти 8 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Еще более 1400 псковичей полностью привились от COVID-19 Более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область 111 Более 500 человек ревакцинировали от COVID-19 в Псковской области 260 жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19 Более 5 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в псковский регион Великолучанка получила сертификат о вакцинации после публикации в соцсетях Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область Псковичам рассказали, в чем преимущество вакцины «Спутник Лайт» Почти 110 тысяч жителей Псковской области полностью вакцинировались от COVID-19 Еще 215 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Волна заболеваемости COVID-19 в Великих Луках вышла на плато - Николай Козловский Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19 Более 60% педагогов и медиков в Псковской области привились от коронавируса Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19 В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 Пункт вакцинации от коронавируса открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ Более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» получил псковский регион Почти 100 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 Почти 30 тысяч жителей Пскова завершили вакцинацию от коронавируса Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области Пункт вакцинации в «Простории» посетил Михаил Ведерников Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. ВИДЕО В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников Вакцинацию первым компонентом прививки в великолукском «Апельсине» приостановили до 6 июля Фотофакт: Очередь на вакцинацию в «Империале» насчитывает 80 человек Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля Интерактив: Вакцинация становится массовым мероприятием 6600 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Новую партию вакцины от COVID-19 привезут в Псковскую область на этой неделе Более 2,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от COVID-19 за сутки За сутки в Псковской области сделано 1,5 тыс инъекций коронавирусной вакцины Механизм контроля за проведением обязательной вакцинации определили в Псковской области Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса Еще 7 800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область Почти 1000 человек в сутки делают первую прививку от COVID-19 в Псковской области Вера Емельянова: Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию Михаил Ведерников объяснил, почему пока не сделал прививку от COVID-19 Статистику смертности от COVID-19 и в результате ДТП сравнил Михаил Ведерников Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от COVID-19 в Палкино Названы категории граждан, для которых обязательна прививка от COVID-19 Дмитрий Шахов рассказал, как перенес прививку от коронавируса Партия «Новые люди»: Псковский бизнес может погибнуть от жестких антиковидных мер Андрей Турчак сделал прививку от коронавируса Алексей Севастьянов сделал прививку от коронавируса Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом не удастся предотвратить без массовой вакцинации Процент вакцинации от COVID-19 в Псковской области оказался самым низким в СЗФО Псковский губернатор доложил о мерах по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в регионе Псковичей приглашают бесплатно привиться от коронавируса Региональный парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2020 год В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных Михаил Ведерников назвал удачный день для прививки от COVID-19 Псковский губернатор назвал условие отмены масочного режима осенью 39 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области Более 60 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса Еще 43 случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области В Псковской области названы антилидеры по темпам вакцинации среди городов и районов Два выходных дня предложили предоставлять вакцинируемым от COVID-19 в Псковской области Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Игорь Сопов: Вакцинация членов избиркомов — это уважение к избирателям 54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области Более 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Почти 4,5 тысячи великолучан привились от коронавируса Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников 77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных Более 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Псковская область Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза» Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов Пункты вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух псковских торговых центрах От коронавируса в Псковской области привилось около 6% населения Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 26 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату Укол в ТЦ Более 22,5 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Первую прививку от COVID-19 сделали 28 тысяч жителей Псковской области Почти 200 сотрудников Псковских тепловых сетей уже записались на прививку от COVID-19 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин Михаил Ведерников: Вакцина от COVID-19 поступила почти во все районы Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19 В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19 В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 Почти 15 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19 Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19 Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19 Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19 Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Более 11 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от COVID-19 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова Александр Братчиков привился от COVID-19 Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал» Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса 16 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от COVID-19 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО» Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах 6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
12.10.2021, 17:530 Что делать с некорректной информацией в налоговых уведомлениях, рассказали псковичам 12.10.2021, 17:460 Выставку «Традиции для будущего» презентовали псковичам 12.10.2021, 17:390 Прокуратура выявила санитарные нарушения в бежаницком детсаду 12.10.2021, 17:300 Не курить в постели рекомендуют псковичам в МЧС
12.10.2021, 17:243 В России предложили сократить максимальный срок выполнения теста на COVID-19 12.10.2021, 17:190 Понятие уличной мебели рекомендовали внести в правила благоустройства Пскова 12.10.2021, 17:132 Регионам пригрозили «инструментами понуждения» за срыв мусорной реформы 12.10.2021, 17:080 Псковский школьник выступает на концерте в Сочи
12.10.2021, 17:032 Путин прокомментировал ситуацию с низкими доходами россиян 12.10.2021, 17:011 Пушкиногорец отработает 400 часов за кражу мясорубки 12.10.2021, 16:493 Псковский губернатор призвал проработать вопрос с вызовом врачей на дом 12.10.2021, 16:420 Благотворительная организация раздает еду нуждающимся псковичам
12.10.2021, 16:370 Операторы по управлению жильем могут появиться в регионах России 12.10.2021, 16:340 Кипятильником прижег подругу житель Дедовичского района 12.10.2021, 16:291 Михаил Ведерников поздравил с 70-летием директора центра «Патриот» 12.10.2021, 16:260 Голубоглазый мужчина пропал в Себежском районе
12.10.2021, 16:250 Спектакль «Шаганэ. Тайна поэта» покажут в Пскове 12.10.2021, 16:231 Кадровые изменения произошли в дорожном комитете Псковской области 12.10.2021, 16:220 Жителя Бежаницкого района оштрафовали за побои 12.10.2021, 16:171 Совместить пункты вакцинации от коронавируса и гриппа решили в Псковской области
12.10.2021, 16:162 Михаила Миронова назначили главным врачом Псковской областной психбольницы 12.10.2021, 16:140 Аркадий Мурылев: Любое ограничение очень влияет на бюджет бизнеса 12.10.2021, 16:114 Уровень заболеваемости коронавирусом среди детей снизился в Псковской области 12.10.2021, 16:080 Автомобиль москвички обокрал житель псковской деревни
12.10.2021, 16:040 В островской гимназии отремонтировали холл и гардеробы 12.10.2021, 15:560 На социальную поддержку россиян направят более 40 трлн рублей 12.10.2021, 15:540 Псковскую область отметили на всероссийском конкурсе школьных музеев 12.10.2021, 15:473 Квитанции с ошибкой могут найти в почтовых ящиках жители Псковской области
12.10.2021, 15:461 Более 30 тысяч яблонь высадила семья фермеров в Псковском районе 12.10.2021, 15:340 Сбер выдал в Псковской области около 40 кредитов с господдержкой за месяц 12.10.2021, 15:272 Музейные войны. Новая надежда 12.10.2021, 15:250 В Кремле прокомментировали повышение годового прогноза по инфляции
12.10.2021, 15:200 Архитектор рассказала о создании зоны охраны Псковского кремля 12.10.2021, 15:140 Псковичи могут оформить обновленную семейную ипотеку в ПСБ 12.10.2021, 15:100 Существующие гранты не позволяют развивать сельское хозяйство — Аркадий Мурылев 12.10.2021, 15:073 Псковичей предупредили о приближении самых бессолнечных дней
12.10.2021, 14:520 Школа генеалогии откроется в псковской библиотеке 12.10.2021, 14:445 Награды получили псковичи, прыгнувшие в воду за тонувшей девочкой 12.10.2021, 14:420 Выставка петербургского художника-графика откроется в Пскове 12.10.2021, 14:284 Интерактив: Спасение кота из-под колес поезда в Пскове
12.10.2021, 14:210 «Эхономика»: Псковский бизнес в условиях затянувшейся пандемии. ВИДЕО 12.10.2021, 14:190 Фрагмент туманности на расстоянии 7500 световых лет от Земли сфотографировал пскович 12.10.2021, 14:093 Вакцина от COVID-19 для детей в России находится на финальной стадии экспертизы 12.10.2021, 14:073 Ирина Голубева назвала пути решения проблемы ветхих домов в центре Пскова
12.10.2021, 14:030 То, что доктор прописал 12.10.2021, 13:514 Туристы отменяют брони в Псковской области из-за ковид-ограничений 12.10.2021, 13:471 Специалисты МегаФона назвали любимые книги псковичей в 2021 году 12.10.2021, 13:331 Аркадий Мурылев спрогнозировал падение выручки в общепите и рост безработных из-за введения QR-кодов
12.10.2021, 13:230 Небольшие дожди пройдут в Псковской области 13 октября 12.10.2021, 13:101 «Беседка»: Ирина Голубева об актуальных вопросах охраны культурного наследия Псковщины. ВИДЕО 12.10.2021, 13:040 Великолучанин оставил двух женщин без украшений и получил срок 12.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Аркадием Мурылевым
12.10.2021, 12:550 Прокурор и омбудсмен обсудили защиту прав псковичей в трудовой сфере при ковид-запретах 12.10.2021, 12:400 Невельская школа искусств дождалась ремонта в рамках нацпроекта 12.10.2021, 12:311 Такси для животных появилось в Пскове 12.10.2021, 12:260 Эксперт сравнил заболеваемость коронавирусом и испанским гриппом
12.10.2021, 12:250 В выручке двух магазинов в Псковской области нашли фальшивки 12.10.2021, 12:191 Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы VIII созыва 12.10.2021, 12:180 Пожилой великолучанин ответил в суде за удар полицейского в грудь 12.10.2021, 12:151 В Госдуме нового созыва 11 депутатов заболели COVID-19
12.10.2021, 12:090 Более 100 проверок сохранности оружия провели псковские росгвардейцы 12.10.2021, 12:081 Невельчанин погасил долги после запрета выезда из страны 12.10.2021, 11:581 Капитальный ремонт пищеблока начался в псковской школе №5 12.10.2021, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Ириной Голубевой
12.10.2021, 11:550 В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки 12.10.2021, 11:471 Старинную копоушку нашли археологи в Пскове 12.10.2021, 11:456 Псковичам предлагают подписать петицию об отмене QR-кодов 12.10.2021, 11:430 Два псковича попались на краже продуктов и алкоголя
12.10.2021, 11:362 Виртуальный концертный зал откроют в Великих Луках  12.10.2021, 11:220 Мужчина попал под колеса «Лады» у агротехнического колледжа в Пскове 12.10.2021, 11:102 Жириновский призвал новый созыв Госдумы построить парламентский центр 12.10.2021, 10:540 Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области увеличилась на 500 рублей
12.10.2021, 10:480 Великолукского подростка задержали за кражу продуктов из магазина 12.10.2021, 10:371 До 40 тысяч рублей могут получать охранники в Пскове 12.10.2021, 10:333 «Эхономика»: Псковский бизнес в условиях затянувшейся пандемии 12.10.2021, 10:240 Лось с детенышем попался в фотоловушку в Полистовье
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru