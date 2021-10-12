Совместить пункты вакцинации от коронавируса и гриппа решили в Псковской области

Совместить пункты вакцинации от коронавируса и гриппа решили на совещании под руководством губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Михаил Ведерников провел рабочую встречу с первым вице-губернатором Верой Емельяновой, руководителем территориального Роспотребнадзора Александром Нестеруком и председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Основное внимание они уделили эпидемиологической обстановке в регионе, связанной с распространением коронавируса.
Одним из наиболее приоритетных направлений работы глава региона назвал прививочную кампанию не только от коронавируса, но и от гриппа. Для удобства граждан сделать прививку можно в тех же пунктах, которые развернуты и для вакцинации от коронавируса, отметили участники совещания.
Также на совещании обсудили возможности и дополнительные меры для наращивания и усиления прививочной кампании от COVID-19. В настоящее время ее темпы хоть и выросли, но все же являются недостаточными, подчеркивалось на встрече.
За последние сутки первую прививку от COVID-19 сделали около тысячи человек. Темпы необходимо нарастить в 2-2,5 раза. Повышенное внимание нужно уделять той категории граждан, которая подлежит обязательной вакцинации, а также пожилым людям.
Наибольший процент вакцинированных граждан от общего числа взрослого населения демонстрируют Псковский, Себежский и Палкинский районы.