Общество

Дно третий год подряд признали самым матерящимся городом в России

Самым матерящимся населенным пунктом в России уже третий год подряд стал город Дно. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на исследование агенства «Интериум».

Специалисты агентства провели анализ социальных сетей, блогов и мессенджеров на предмет нецензурной лексики. Согласно их заключению, количество брани в сравнении с прошлым годом снизилось на 8,9%.

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На первом месте в рейтинге уже традиционно остается город Дно. Его индекс (частота употребления бранных слов жителями города в интернете) - 1194,68. Далее города расположились следующим образом:

Анапа (индекс 102,03)

Москва (101,69)

Калининград (93,59)

Краснодар (86,81)

Санкт-Петербург (80,61)

Ростов-на-Дону (65,83)

Коломна (64,84)

Екатеринбург (64,36)

Сергиев Посад (64,24).

Напомним, в России с 1 февраля начал действовать законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Под запрет подпадают и публикации с матом.