Дно третий год подряд признали самым матерящимся городом в России

Самым матерящимся населенным пунктом в России уже третий год подряд стал город Дно. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на исследование агенства «Интериум».
Специалисты агентства провели анализ социальных сетей, блогов и мессенджеров на предмет нецензурной лексики. Согласно их заключению, количество брани в сравнении с прошлым годом снизилось на 8,9%.
На первом месте в рейтинге уже традиционно остается город Дно. Его индекс (частота употребления бранных слов жителями города в интернете) - 1194,68. Далее города расположились следующим образом:
Напомним, в России с 1 февраля начал действовать законопроект, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Под запрет подпадают и публикации с матом.